Poul åbner døren til græssernes forunderlige verden

Han er en vaskeægte plantenørd med en livslang passion for naturens mange prydgræsser. Han har dyrket dem i årtier, er landets førende i udbredelsen af dem og har selv fået opkaldt en verdensberømt græssort efter sin elskede planteskole. Den bærer navnet 'Overdam Græs'.

Bogen åbner for græssernes forunderlige verden. De er en af tidens allervigtigste havetrends og en blivende nyfortolkning af både private haver, parker og anlæg.

Poul Petersen mener, at græsser er uundværlige og kan noget, som andre planter har svært ved at hamle op med.

Han fejrede for to år siden Overdam Planteskoles 75 års jubilæum, der blev grundlagt af hans forældre i 1943. I dag har den nu 69-årige planteskoleejer en årlig produktion på over 100.000 planter.