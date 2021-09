Potentialet findes i nærområdet

Se billedserie Henrik Blou, administrerende direktør, samt stifterne Jacob Jelsing og Niels Vrang. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 04. september 2021 kl. 07:37 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

,Navnet Gubra er skabt af de engelske ord for mave og hjerne, »guts and brain« og skal signalere, at her arbejdes der med at udvikle lægemidler mod sygdomme, hvor hjernen og mave-tarm-systemet er involveret, for eksempel fedme, diabetes og fedtlever, men forretningsmæssigt kræver det også en god mavefornemmelse og opfindsomme hjerner at få ideer til at vokse, og det er lige præcis det, ledelsen og medarbejderne hos Gubra er så dygtige til, at Hørsholmvirksomheden er vokset fra de tre stiftere i 2008 til de nuværende over 150 medarbejdere.

- Vi har fokus på forskning i nye lægemidler mod sygdomme med relation til kroppens stofskifte. Vi har specialiseret os i de tidligste faser af lægemiddeludviklingen, og indenfor denne ret afgrænsede niche har vi skabt os et stærkt navn, også internationalt, fortæller Henrik Blou, der er adm. direktør hos Gubra.

14 af verdens 20 største I store dele af verden kæmper mange mennesker med fedme og de følgesygdomme, som en livstil med rigelig tilgang til mad og drikke fører med sig, så det forretningsmæssige potentiale er til at få øje på. Gubra løser opgaver for og samarbejder med 14 af de 20 største farmaselskaber på verdensplan, og det sker gennem to forretningsben, forklarer direktøren. Det ene ben består af at levere kontraktforskning for andre selskaber, som er ved at udvikle ny medicin. De trækker på Gubras ekspertise i forhold til videnskabelig rådgivning, test og analyse.

- Der har vi en meget solid position, og disse opgaver giver virksomheden en fast indtægt hen over året, konstaterer Henrik Blou.

Lovende forskning Det andet ben beskriver han til gengæld som »lidt af en lotteriseddel«. Det ben bygger på lovende forskningsprogrammer, som Gubra selv har udviklet, og som senere skal testes på mennesker. Her indgår Gubra partnerskaber med store medicinalselskaber om at bringe det potentielle nye lægemiddel ud på markedet.

- Det er projekter, der kan blive mange penge værd en gang, og hvor indtægterne falder som milepælsbetalinger, hvilket altså er mere uforudsigeligt. Vi tror på, at vi med disse to forretningsben kan blive ved med at skabe solide, vidensbaserede arbejdspladser og samtidig udbygge vores succesfulde forretning til glæde for både medarbejdere og ejere, siger Henrik Blou.

Gubra er ejet af stifterne Niels Vrang og Jacob Jelsing og af ledelsen og medarbejderne. Alle nye medarbejdere har løbende mulighed for at blive en del af anpartsprogrammet.

- Det giver rigtig god mening at dele noget af det overskud og den værdistigning, som vi genererer, med dem, der har været med til at sørge for, at vi er kommet så langt, siger direktøren.

Tager ansvar for klimaet En anden mærkesag for virksomheden er at tage ansvar for klodens klima. 10 procent af Gubras overskud går til grønne projekter med fokus på klima og biodiversitet. For eksempel er der i år plantet en ny skov med 180.000 træer på Langeland, hvor Gubra har opkøbt flere ejendomme.

- 10 procent af overskuddet lyder af meget, men der er jo stadig 90 procent tilbage. Vi gør det, fordi det er et dybfølt ønske fra ejerne og ledelsen, at vi driver virksomheden på en ordentlig måde og for eksempel tager ansvar for de CO2-udledninger, vi har som virksomhed, siger Henrik Blou.

2021 endnu et stærkt år Og det ser ud til, at der kommer endnu flere penge til de grønne initiativer og til ejerne, for 2021 tegner også til at blive et rigtigt stærkt år for Gubra, lyder meldingen.

- Vi ser positiv udvikling i kontraktforskningen, i forhold til indgåelse af nye partnerskaber, når vi ser på fremdriften i allerede eksisterende partnerskaber og på resultaterne i vores egne forskningsprogrammer. Vi har fået tilgang af rigtig mange meget dygtige og kvalificerede medarbejdere i år. Det er fantastisk at være i en branche med så mange dygtige folk, der er passionerede omkring deres arbejde og har lyst til at arbejde i en virksomhed som vores, siger Henrik Blou.

- I Danmark har vi et stærkt økosystem af dygtige mennesker, fordi her ligger mange veldrevne og solide farma- og biotekselskaber. Der er meget synergi i denne koncentration af gode medarbejdere. Farma og biotek er vigtige brancher for den danske økonomi samlet set, og der sker rigtig mange spændende ting indenfor hele feltet, siger han.