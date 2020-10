Indsamlerne bliver sendt afsted fra Røde Kors butikken og får de sidste tip med på vejen om hvordan de skal beskytte sig selv og de borgere de besøger, så coronasmitte undgås. Fra venstre Jørgen Jørgensen, formand for lokalafdelingens bestyrelse, Rachel Moldavsky, bestyrelsesmedlem, og de to unge indsamlere, Katrine Mørup Petersen og Clara Faust Spies. Foto: Jerry Ritz

Positivt trods coronas jerngreb

Hørsholm bidrog med 51.375 kroner til Røde Kors' landsindsamling

Hørsholm - 05. oktober 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Røde Kors var søndag ude og stemme dørklokker i Hørsholm, som er en fast tradition første søndag i oktober.

Omfanget var ikke det samme som i tidligere år: Corona holdt også denne aktivitet i et jerngreb og lagde en dæmper på lysten til at samle ind, oplyser Jerry Ritz, der står for kommunikationen i Røde Kors Hørsholm.

Hver fjerde rute besat På landsplan blev der således samlet 13,5 mio. kroner ind - i Hørsholm godt 51.000 kroner.

Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors Hørsholm, oplyser, at kun en fjerdedel af ruterne i kommunen var besat i år. Med et team på 45 indsamlere kom man så på den rigtige side af de 50.000 kroner.

En positiv oplevelse "Jeg vil gerne takke de indsamlere som tog en tørn med og var meget omhyggelige med at beskytte sig selv og de borgere som de besøgte på deres ruter med Corona afstand og god håndhygiejne. Der skal også lyde en stor tak til de borgere, der fik besøg for at bidrage så gavmildt, så resultatet ikke blev så ringe som vi kunne have frygtet. Trods de udfordringer vi havde som udgangspunkt var det en positiv oplevelse," lyder evalueringen fra den lokale Røde Kors-formand.

Mere Mobil Pay Årets indsamling bød i øvrigt på en markant stigning via MobilePay. Og der vbar en aldersspredning fra Shashwat Anand på 14 år til Søren Gregersen på 78 år.

Deres begrundelse for at stille op - trods corona og renvejr - er dog ens:

"Pengene går til et godt formål, Røde Kors gør et fantastisk arbejde" -fred.