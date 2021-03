- Hvis jeg skal fortsætte i politik, så er der kun en mulighed for mig, og det er De Konservative. Jeg har et fremragende samarbejde med De Konservative og også med borgmesteren. Det har jeg altid haft, så jeg kan sagtens se mig selv i den gruppe, siger Annette Wiencken. Foto: Allan Nørregaard

Portræt af Annette Wiencken: - Jeg er ikke færdig med Hørsholm

Når kalenderen viser 16. november 2021, og mange af Hørsholm Kommunes borgere valfarter til valgstederne for at sætte et kryds ved det parti eller det navn, de tror mest på, vil Annette Wiencken være at finde på De Konservatives opstillingsliste. For Annette Wiencken, der i snart halvandet år har stået uden parti, siden hun forlod Venstre, stiller op for De Konservative til kommunalvalget. Det har hun offentliggjort i dag.