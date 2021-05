Richard Roth og Restaurant Lerbækgaard byder på foredrag og mad hen over sommer, efterår og vinter i et nyt samarbejde med Halds Saloner. Foto: Fred Jacobsen

Populært koncept udvider til lokal restaurant

Restaurant Lerbækggard ved Hørsholm Golf er gået i samarbejde med Birgit Hald Trillingsgaards Halds Saloner, der er kendt for at afholde spændende og tidsrelevante foredrag, hvor hun inviterer indenfor med kendte oplægsholdere på Frilandsmuseet i Lyngby.

Konceptet kommer nu også til Hørsolm og Nordsjælland, og det første tilbud bliver et foredrag af gidselsforhandler Jack Bohr-Christensen med titlen 'Gidselforhandling - bag linjerne' tirsdag den 25. maj.

"Vi var i byen en aften og inde på Halds Saloner, hvor vi oplevede et vildt spændende tema. Så begyndte vi i løbet af vinteren at snakke om et samarbejde," fortæller Restaurant Lerbækgaards forpagter, Richard Roth.