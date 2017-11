Politistation solgt efter fire år

Knap 30 millioner kroner skal Hørsholm Kommune have op af kommunekassen for at få den gamle politistation på Hørsholm Allé som en del af kommunens ejendomsportefølje. I aftes besluttede kommunalbestyrelsen at købe ejendommen, der indtil 2013 fungerede som politistation og siden har stået tom.

Han fortsætter:

- Vi har købt politistationen for at kunne bruge den som offentlig ejendom, og vi vil i første omgang flytte nogle af rådhusets funktioner op i bygningen. Det er funktioner, som vi mener, giver god mening at have i midtbyen, siger borgmesteren, der dog endnu ikke vil løfte sløret for, hvilke af rådhusets funktioner, der får plads i politistationen, som Freja Ejendomme, statens ejendomsselskab, har haft til salg siden 2013.