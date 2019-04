Den konservative vælgerforening i Hørsholm valgte tirsdag aften at ekskludere Thorkild Gruelund efter 58 års medlemskab af Det Konservative Folkeparti. 12 stemte for at lade politikeren blive i partiet, mens 55 stemte imod. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politisk veteran blev ekskluderet af sit parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk veteran blev ekskluderet af sit parti

Hørsholm - 30. april 2019 kl. 22:52 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thorkild Gruelund, der sidder i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, er tirsdag aften blevet ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti.

Det står klart, efter at den konservative vælgerforening i Hørsholm tirsdag aften ved 22.45-tiden har overstået den ekstraordinære generalforsamling, hvor det eneste punkt var den mulige eksklusion af Thorkild Gruelund. Med stemmerne 55 for og 12 imod blev det klart, at Thorkild Gruelunds mere end 58 år i Det konservative Folkeparti er et overstået kapitel. Det oplyser Thomas Dyrbye, der er bestyrelsesformand i den konservative vælgerforening i Hørsholm.

- Det har været en hård aften for os alle sammen. Det er ikke en beslutning, som er let at tage, og det er kun noget, man skal gøre i det yderste tilfælde, lyder det yderligere fra Thomas Dyrbye.

Baggrunden for spørgsmålet om eksklusion er en strid om vejretten til politikerens værtshus Hubertus, om hvilken kommunalpolitikeren og kommunen har været i totterne på hinanden gennem fire år. Thomas Dyrbye fortalte op til den ekstraordinære generalforsamling, at Thorkild Gruelund har misbrugt sin position som politiker til at fremme sin sag, og dette er en del af grunden til, at en enig vælgerforening og konservativ kommunalbestyrelses-gruppe ønskede at ekskludere kommunalbestyrelsesmedlemmet.

- Dele af C-gruppen og vælgerforeningens bestyrelse har en ide om, at jeg kan »splitte« mig selv op. Et par dage hvor jeg er privatpersonen Thorkild Gruelund og et par andre dage som politikeren Thorkild Gruelund. Det kan man ikke, lød det tidligere på ugen fra Thorkild Gruelund, der dengang kaldte den mulige eksklusion for en »heksejagt«.

Ud over spørgsmålet om den manglende adskillelse mellem privatpersonen Thorkild Gruelund og politikeren med samme navn, begrundede Thomas Dyrbye, der er bestyrelsesformand for den konservative vælgerforening i Hørsholm, tidligere indstillingen med, at Thorkild Gruelund ikke ubetinget har støttet borgmester og partifælle Morten Slotved (K), hvorved han har handlet illoyalt overfor partiet.

Slutteligt beror indstillingen til eksklusion på, at Thorkild Gruelund er trådt ud af den konservative gruppe i Hørsholms Kommunalbestyrelse. Der har tidligere været forhandlinger om en mulig genindtrædelse i gruppen, men Thorkild Gruelund ønskede ikke at trække sine tidligere udtalelser vedrørende manglende tiltro til kommunens jurister tilbage, ligesom han ikke ønskede at udsende en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at politikeren støtter ubetinget op om borgmesteren. Derfor, har Thomas Dyrbye tidligere forklaret, blev den politiske veteran indstillet til eksklusion, hvilket tirsdag aften blev til virkelighed.