Indtil februar havde Hørsholm Rådhus adresse på Ådalsparkvej. Her skal der være boliger, mener flertallet i Miljø- og planlægningsudvalget. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Politisk strid om det gamle rådhus

"Alt for tidligt og alt for massivt," mener Venstres mindretal og sætter hælene i. Konservative mener, at V overdriver i diskussionen om at gøre det tidligere rådhus klar til salg

Hørsholm - 08. december 2020 kl. 17:35 Kontakt redaktionen

Det konservative flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) vil gerne sætte gang i en proces, der kan ende med skønsmæssigt mellem 140 og 200 boliger i området på Ådalsparkvej, hvor Hørsholm Kommune indtil for nylig havde sit rådhus.

Kommunens administration har i en rapport udarbejdet en række analyser og anbefalinger. Ifølge dem kan området udvikles til et boligområde, der "skal formidle overgangen mellem villaby og etageboligkvarter" med etageboliger i 4-5 etager, højst ud mod Ådalsparken og kystbanen, lavere - højst to etager - mod det eksisterende villakvarter. Og det kan ende med, at Kystbanevej enten lukkes helt eller indsnævres.

For massivt Det konservative flertal med formand Jan Klit, Charlotte Kirchheiner og Bent Fabricius har nikket ja til disse og andre anbefalinger, mens Venstres mindretal, Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, satte hælene i: De vil slet ikke være med til at sætte de salgsfremmende analyser af det gamle rådhus i gang på nuværende tidspunkt.

"Der er lagt op til alt for massivt byggeri. Vi ønsker, at bebyggelsesprocenten skal ned og skal passes bedre ind i det eksisterende byggeri i området," lyder en af Venstres indvendinger. I rapporten anbefales en bebyggelsesprocent på højst 60.

Mindretallet mener generelt, at der er tale om et halvfærdigt projekt, hvor der mangler en lang række oplysninger - og oplever, at flertallet vil presse en udvikling af området igennem af økonomiske grunde.

En overdrivelse Vi oplever, at det skal hastes igennem, fordi økonomien hænger sammen med den deponering, der skal ske, såfremt man fortsætter lejen af det nuværende rådhus i Slotsmarken," oplyser Anne Ehrenreich.

Det er ikke en holdning, flertallet deler.

"At tale om et halvfærdigt projekt, der presses igennem, er noget af en overdrivelse," lyder det fra flertallet og henviser til, at der endnu ikke foreligger en egentlig plan, men alene en række analyser der peger på forskellige muligheder."

Skal deponere 50 mio. kr. Det er dog en kendsgerning, at Hørsholm Kommune senest i 2023 skal deponere et beløb på omkring 50 millioner kroner for at leje Slotsmarken.

"Vi skulle hurtigt ud af Ådalsparkvej på grund af skimmelsvamp og har derfor dispensation fra at skulle lægge beløbet med det samme. Mit gæt er, at vi fortsat er i Slotsmarken i 2023, og at vi kommer til at hive pengene ud af kassebeholdningen til den tid," forklarer borgmester Morten Slotved. Det deponerede beløb forsvinder dog ikke ud i det bare ingenting, men tilbagebetales til kommunen i rater over 20 år.

