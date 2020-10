Politisk katastrofe: Ødsler med borgernes penge

"Det er trist, at vores borgere nu står til at skulle betale 6,3 millioner kroner for politiske fejlbeslutninger og prioriteringer. Og slet ikke med en kommende skattestigning på 0,5 procentpoint af selvsamme partier," meddeler Jakob Nybo og Ann Lindhardt i en mail.

"De har været imod biografen fra starten, så jeg havde heller ikke forventet, at de stemte for. De siger, at de gerne vil kulturen, men de vil aldrig bruge penge på den," siger Nadja Maria Hageskov og afviser, at det er noget, som den aktuelle skattestigning skal bruges til. I øvrigt er halvdelen lånefinansieret.