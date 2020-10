Politisk bombe: Udvalgsformand forlader pludselig lokalpolitik

Hørsholm skal have en ny formand for Børne- og skoleudvalget. Socialdemokratiets stemmesluger ved kommunalvalget i 2017, Niels Lundshøj, forlader den lokalpolitiske arena i Hørsholm til december. Det sker fordi han fraflytter Hørsholm og dermed ikke længere kan sidde i kommunalbestyrelsen.

Meget ærgerligt

Begge er kede af at skulle sige farvel til deres partifælle, der ifølge dem har valgt at flytte til Fyn for at bo tæt på sine børn.

"Det er en skam, og jeg er meget ærgerlig," oplyser Marcus Guldager overfor Ugebladet.

"Niels har været en rigtig dygtig gruppeformand, og jeg har nydt at arbejde sammen med ham. Jeg vil også gerne sige ham tak for hans indsats for Hørsholm i de syv år, han har siddet i kommunalbestyrelsen, og jeg har naturligvis respekt for, at ens børn kommer i første række," tilføjer Guldager.

Svend Erik Christiansen er også fuldt ud forstående for partifællens farvel.

"Det er helt og holdent hans personlige beslutning, og livet er jo ikke statisk. Men det er ærgerligt for os," udtaler han.

Selv har Niels Lundshøj ikke ønsket at udtale sig om sit farvel før om et par dage.