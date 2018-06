Politikeres medietræning vækker vrede

Det er faldet Glen Madsen (DF) for brystet, at kommunens syv udvalgsformænd samt borgmester Morten Slotved (K) sammen med ni af kommunens centerchefer og fire af kommunens direktører har deltaget i et medietræningskursus over tre dage. Kurset kostede kommunen 175.000 kroner eksklusiv moms, og dertil skulle kommunen betale 27.500 kroner til Rungstedgaard, hvor medietræningen fandt sted, viser en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har fået.

- Jeg har i og for sig ikke noget imod, at administrationen tager sådan et kursus, hvis det giver mening for dem, og det kan holdes inden for den økonomiske ramme, de har at gøre godt med. Men jeg synes, det er et skråplan, hvis politikere skal have medietræning for skatteydernes penge. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at politikere skal have sådan et kursus på skatteydernes regning. Jeg synes ikke, det er rimeligt, siger Glen Madsen.