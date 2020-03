Se billedserie Som en hjælp til erhvervslivet, vil Venstre undersøge mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver. Derfor har partiet bedt om at få det på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af april. Borgmester Morten Slotved (K) siger, at man ikke kan vente til april. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politikere vil sætte gang i anlægsopgaver

Hørsholm - 28. marts 2020

Venstre Hørsholm vil have undersøgt mulighederne for at sætte gang i kommunens anlægsopgaver som en hjælp til erhvervslivet.

Det skrives i en pressemeddelelse fra partiets ledelse, der består af Ann Lindhardt (V) og Anne Ehrenreich (V).

- Corona-krisen har bragt vores land i en ekstraordinær situation. Det er en alvorlig situation, som har stor indflydelse på hele Danmark og globalt. Venstre arbejder målrettet på ikke kun at komme igennem krisen, men også komme godt videre, og holde hjulene i gang. Derfor har Venstre ytret ønske om hurtigst muligt at få sat et punkt på dagsordenen, for Kommunen skal undersøge mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver.

Derfor vil Venstre nu have undersøgt mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver. Det skal konkret ske ved at fremrykke investeringer og renoveringer af for eksempel skoler, plejehjem, veje og daginstitutioner.

- Dermed kan det sikre opgaver til en byggebranche, der er i knæ og samtidig sætte gang i dansk økonomi. For at sikre, at den offentlige sektor i endnu højere grad kan være med til at afbøde virkningerne af den fortvivlende coronasituation, vi befinder os i, og give en hjælpende hånd til erhvervslivet, skriver Venstre yderligere i pressemeddelelsen.

Regeringen har torsdag indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om en række tiltag, der skal hjælpe den danske økonomi, mens samfundet er lukket ned som følge af den aktuelle coronakrise.

Det betyder blandt andet, at anlægsloftet for landets kommuner bliver ophævet i år, og derfor kan kommunerne nu fremrykke anlægsopgaver, som kan sættes i gang hurtigt.

Borgmester Morten Slotved (K) forholder sig positivt til Venstres forslag, men han fortæller samtidig til Frederiksborg Amts Avis, at en håndsrækning til erhvervslivet i form af eksempelvis fremrykkede anlægsopgaver ikke kan vente til, at Venstres forslag kommer på dagsordenen på et kommunalbestyrelsesmøde, da det først vil kunne lade sig gøre til april.

- Jeg forholder med rigtig positivt til forslaget, men vi kan ikke vente så længe. Vi begynder allerede forhandlingerne mandag, lyder det fra Morten Slotved, inden han fortsætter:

- På mandag har vi den første økonomiske oversigt, og så vil jeg indkalde til forhandlinger om, hvilke anlægsopgaver, som kan fremrykkes. Vi skal se på, hvordan likviditeten ser ud, og hvilke muligheder vi har i forhold til lånefinansiering. Alle de ting skal vi i gang med, og vi kan ikke vente til, at punktet kommer på dagsordenen i udgangen af april, siger han.