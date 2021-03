Politikere vil afskaffe forhadt ordning: »Det er mindretals-chikane«

Se billedserie Flere politikere i Hørsholm vil have afskaffet kommunens timeregistrering af skriftlige spørgsmål til administrationen, da de mener, at ordningen er udtryk for chikane af mindretallet. Borgmester Morten Slotved (K) forklarer, at det er et værktøj til at diskutere, hvordan politikerne bruger administrationens tid. Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere politikere i Hørsholm vil have afskaffet kommunens timeregistrering af skriftlige spørgsmål til administrationen, da de mener, at ordningen er udtryk for chikane af mindretallet.

I Hørsholm Kommunalbestyrelse blussede diskussionen om tidsregistrering af skriftlige spørgsmål til administrationen igen op til mandagens kommunalbestyrelsesmøde, da dele af kommunalbestyrelsen mener, at ordningen er udtryk for »mindretalschikane«.

Her foreslog Venstre og Liberal Alliance, at tidsregistreringen blev afskaffet, men det kunne man ikke finde flertal for.

Artiklen fortsætter under billedet.... Ann Lindhardt (V) og Anne Ehrenreich (V) mener begge, at timeregistreringen af politikernes spørgsmål skaber et ulige forhold mellem fler- og mindretallet i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

- Venstre har tidligere påpeget den helt urimelige skævvridning og udemokratiske tilgang til måling af tidsregistreringslister. Denne form for tidsregistrering omfatter ikke al den tid, politikere pålægger forvaltningen, men blot hvad mindretallet pålægger administrationen. Derfor giver det et helt misvisende billede af forvaltningens betjening af de kommunalpolitiske organer og medlemmer, lød det fra Ann Lindhardt (V) til mødet.

En ny ordning Timeregistreringen af kommunalbestyrelsesmedlemmernes skriftlige spørgsmål til administrationen er en relativt ny ordning, som blev indført i sommeren 2020.

Når Politikerne stiller skriftlige spørgsmål til administrationen i Hørsholm Kommune, bliver spørgsmålenes indhold registreret, ligesom det bliver registreret, hvor lang tid det har taget kommunens medarbejdere at svare på et givent spørgsmål. Hver måned sendes en opgørelse til politikerne, hvor både spørgsmål og administrationens tidsforbrug fremgår.

Ordningen har flere gange mødt massiv kritik fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, der alle mener, at ordningen skaber et misvisende billede af den tid, som administrationen bruger på at servicere kommunens politikere.

Til et kommunalbestyrelsesmøde i december blev ordningen således beskrevet som decideret »mobning« af Venstres Anne Ehrenreich, og mandag blussede diskussionen op igen.

- Dansk Folkeparti mener, at tidsregistreringen er mindretalschikane. Det kan vi ikke bakke op om, lød det fra Glen Madsen (DF), der blev efterfulgt af selvsamme Anne Ehrenreich:

- Venstre støtter ikke opgørelsen af timetallet for spørgsmål til administrationen, da flertallets brug af administrationen ikke opgøres på samme måde. Skal der være tidsopgørelser, skal fler- og mindretallet stilles lige, sagde hun med henvisning til, at det primært er mindretallet, der stiller skriftlige spørgsmål.

Artiklen fortsætter under billedet..... Glen Madsen (DF) kalder tidsregistreringen af skriftlige spørgsmål for »mindretalschikane«, da det primært er mindretallet i kommunalbestyrelsen, der stiller skriftlige spørgsmål til administrationen. Foto: Kenn Thomsen

I den forbindelse forklarer Ann Lindhardt (V), at flertallet har andre muligheder for at stille spørgsmål. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udvalgsmøder, hvor udvalgsformændene inden møderne har forberedende samtaler med administrationen.

239 spørgsmål på et år Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Hørsholm har fire måder, hvorpå de kan stille spørgsmål til administrationen. De kan henvende sig med skriftlige spørgsmål, telefonisk, i forbindelse med førnævnte udvalgsmøder eller via sagsindsigt. Administrationen i Hørsholm Kommune registrerer i den forbindelse kun tidsforbruget i forbindelse med skriftlige spørgsmål til administrationen.

Af kommunens egne opgørelser fremgår det, at der blev stillet 239 skriftlige spørgsmål til administrationen i 2020, hvor de 223 kom fra henholdsvis Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Thorkild Gruelund og Annette Wiencken.

Konservative og Socialdemokratiet, der sammen med Radikale udgør det politiske flertal i kommunen har samtidig kun stillet i alt 15 spørgsmål.

I 2021 er der indtil videre blevet stillet 47 skriftlige spørgsmål til administrationen, hvoraf førnævnte mindretal har stillet de 43.

- På listerne ser det ud til, at oppositionen bruger al administrationens tid. Det er simpelthen ikke retvisende, udtaler Ann Lindhardt (V) til Frederiksborg Amts Avis.

Da der kun opgøres timeforbrug ved skriftlige spørgsmål, kan der ikke sættes et tal på, hvor meget tid andre politikere bruger af administrationens tid via de førnævnte kanaler.

Et værktøj til diskussion Borgmester Morten Slotved (K) fortæller, at tidsregistreringen skal fungere som et værktøj til at synliggøre, hvor meget tid administrationen egentlig bruger på at behandle spørgsmål fra politikerne. Gennem den seneste valgperiode er mængden af skriftlige spørgsmål til administrationen nemlig vokset betydeligt, og det udsætter kommunens medarbejdere for et vist pres.

- Vi har ikke tidligere set, at der var så mange spørgsmål til administrationen, så for at synliggøre, hvor mange ressourcer administrationen bruger på skriftlige spørgsmål, har vi bedt om registreringen som baggrundsmateriale, så vi kan have en dialog i kommunalbestyrelsen, forklarer Morten Slotved (K), der samtidig fortæller, at politikernes spørgsmål over tid har ændret karakter.

- Tidligere har vi været vant til, at man ringer til den ansvarlige direktør, og så får man svaret dér. Det har været en lavpraktisk og let måde at gøre tingene på. Nu kommer der en masse spørgsmål i forhold til dokumentation - der foregår nærmest en efterforskning, hvor man vil have dokumentation for det ene og det andet. Det gør det mere tidskrævende at svare på spørgsmålene, siger han.

Adspurgt understreger borgmesteren samtidig, at der ikke er tale om hverken »mobning« eller »mindretalschikane«.

- Nej, jeg synes, det handler om at belyse, hvilke arbejdsopgaver politikerne pålægger administrationen, og hvad det er for et merarbejde, administrationen bliver pålagt. Vi skal som politikere forstå, at det kræver ressourcer, når vi stiller mange spørgsmål, siger han.

Hvem traf beslutningen? Hos Venstres Ann Lindhardt vækker det desuden harme, at timeregistreringen er blevet indført uden politisk behandling.

- Tidsregistreringer ikke blevet vedtaget politisk, og det mener vi heller ikke det skal være siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Da tidsregistreringen af politikernes spørgsmål til administrationen første gang figurerede i de kommunale møde-dagsordener, var det da heller ikke som et beslutningspunkt. Det skete den 11. juni 2020, hvor Økonomiudvalget under »meddelelser« havde punktet »Forslag om timeregistrering af tidsforbrug i administrationen ift henvendelse fra politikere«.

Borgmester Morten Slotved forklarer i den forbindelse, at punktet ikke var et reelt beslutningspunkt, men at beslutningen om at indføre timeregistrering blev truffet på det omtalte møde.

- Hvis man kigger på det juridiske, er det (timeregistrering. red) noget, en administration selv kan vælge at indføre. Jeg beordrer ikke administrationen til at indføre timeregistrering, for det er bedre, at vi orienterer og tager en dialog om det, og det havde vi i økonomiudvalget, siger han og uddyber:

- Vi rådgiver administrationen om, at vi synes, det er en god ide. Det er ikke en politisk beslutning, men et administrativt valg, og registreringen bliver indført på baggrund af, at vi i økonomiudvalget har diskuteret det. Man kan sige, at det er økonomiudvalget, der beslutter det, men det er ikke et beslutningspunkt. Det er noget, administrationen kan vælge at gøre. Der kom en henvendelse fra Henrik Klitgaard, der gerne ville vende sagen på økonomiudvalget, og derfor anbefalede vi administrationen at gå i gang med registreringen, siger han.

Henrik Klitgaard (R) bekræfter i den forbindelse, at han var med til at starte dialogen, da han var bekymret for, om administrationen brugte for meget tid på at besvare skriftlige spørgsmål.

- De ressourcer kan bruges bedre, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Nødvendig viden for at lave politik

Fra både Glen Madsen (DF) og Ann Lindhardt (V) lyder det dog, at det er nødvendigt med de skriftlige spørgsmål.

- Generelt har jeg mange spørgsmål om økonomi, og jeg sidder ikke i økonomiudvalget. Jeg har ikke anden mulighed for at stille spørgsmål til økonomien, siger hun og fortsætter:

- Når man stiller spørgsmål til regnskaber og budgetter, er det ikke noget, administrationen kan svare på på stående fod. Derfor spørger jeg skriftligt, og det er jeg nødt til, hvis jeg skal være klædt ordentligt på til at varetage mit politiske arbejde, siger hun.

- Jeg har behov for at træffe oplysninger på så oplyst et grundlag som muligt, og så bliver man nødt til at stille spørgsmål, lyder det tilsvarende fra Glen Madsen.

Til mandagens kommunalbestyrelsesmøde blev beslutningen om timeregistrering af skriftlige spørgsmål udskudt, og borgmesteren oplyser, at der i fremtiden vil komme en »tema-drøftelse«, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer kan diskutere registreringen af de skriftlige spørgsmål. Mødet er dog flere gange blevet udskudt på grund af corona.

