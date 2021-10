Se billedserie Hells Angels er rykket til Hørsholm. Det har borgmesteren, Nordsjællands Politi og formanden for Tryghedsudvalget tidligere bekræftet over for Frederiksborg Amts Avis. Nu kræver Venstre i Hørsholm en redegørelse for, hvordan kommunen griber sagen an. Arkivfoto Foto: Sophus Soelberg/Arkivfoto

Politikere kræver redegørelse efter rocker-indtrængen

Efter Hells Angels ifølge Nordsjællands Politi er rykket ind i Hørsholm, kræver Venstre nu en redegørelse for, hvordan kommunen griber sagen an

Hørsholm - 02. oktober 2021 kl. 08:52 Af Sophus Soelberg Kontakt redaktionen

Flere naboer har gennem længere tid set både motorcykler og rygmærker i området ved Klædebo i Hørsholm, og både borgmester Morten Slotved (K), Nordsjællands Politi og Jan H. Klit (K), der er formand for Tryghedsudvalget, har bekræftet rockerklubbens tilstedeværelse i området. Nu kræver Venstre en redegørelse for, hvordan kommunen griber sagen an.

Det oplyser Ann Lindhardt (V), der har fremsat et initiativretsforlag om, at kommunalbestyrelsens medlemmer orienteres om indsatsen på området, ligesom hun mener, at der skal udformes en handlingsplan.

- Venstre vil gerne stille et initiativretsforslag til kommunalbestyrelsesmødet den 25. oktober om at få en redegørelse for Hørsholm Kommunes initiativ for konkret at stoppe rockerbanders indtrængning i Hørsholm. Det vil vi, efter det er blevet bekræftet af politiet. Vi vil også have lagt en handlingsplan, lyder det fra Ann Lindhardt, inden hun fortsætter:

- Venstre efterlyser en direkte redegørelse for håndtering og målrettet indsats fra Hørsholm Kommune side, og vil gerne opfordre Hørsholm Kommune til at få et tæt samarbejde med SKAT og politiet, så vi kommunalt kan gøre alt for at få stoppet rockerbanden i Hørsholm Kommune. Hverken Hørsholms borgere eller Venstre vil acceptere, at rockerbanden holder til i Hørsholm, oplyser hun.

Tryghedsudvalg: “Vi er i gang” Fra Jan H. Klit (K), der er formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune er der en vis opbakning til forslaget.

– En handleplan er fin nok, men det kommer lidt an på, hvad man lægger i ordet. Vi kan som kommune ikke gøre ret meget på den korte bane. En handleplan kan være god til at sikre sig, at vi hele tiden er ajour med situationen, hvis der opstår noget nyt, så hvis det er det, man mener med en handleplan, så er det et fint forslag, siger han og uddyber kommunens indsats på nuværende tidspunkt: – Vi er i gang med at gøre alt det, vi kan fra kommunens side. Vi har igangsat flere konkrete initiativer, hvor vi blandt andet deler breve ud til borgerne, der bor i området, hvor vi forklarer, hvordan situationen ser ud og hvad vi gør.

I det omtalte brev opfordrer kommunen naboerne i området til at henvende sig til administrationen, hvis de oplever adfærd og situationer, der opleves utrygt eller truende. Det kan eksempelvis være hyppige støjgener, trafikale gener, kriminelle handlinger eller lignende. udvalgsformanden forklarer samtidig, at man ikke vil gøre borgerne unødigt utrygge, og at det derfor er en balancegang at tilrettelægge kommunens kommunikation:

– Vi prøver at balancere det, så vi ikke gør borgerne unødigt utrygge. Faktum er, hvis vi skal være helt ærlige, at de steder, hvor der er rockerborge og andet, typisk er meget trygge steder. Det er jo ikke der, der sker ting og sager. Samtidig må vi erkende, at det ikke er et ønske-scenarie at have rockere boende i vores by, lyder det fra Jan H. Klit (K).

Kommunalbestyrelsen har lejlighed til at diskutere forslaget, når der er kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober 2021.

Opbakning fra Christiansborg Venstre mener dog, at arbejdet går for langsomt, og at derfor skal udarbejdes en reel handlingsplan. At man skal gøre noget snart får hun opbakning til af sin partifælle Morten Dahlin (V), der er folketingsmedlem og formand for Retsudvalget på Christiansborg.

- Rockerbander er desværre noget, der skaber stor utryghed. Det er vigtigt, at man meget hurtigt er opmærksom på det lokalt, når noget begynder at "spire". Når de her bander kommer ind i kommunerne, er det vigtigt, at man tidligt og hurtigt sætter ind lokalt, siger han efter at have besøgt Hørsholm.

Frederiksborg Amts Avis kunne den 15. september berette, at Hells Angels har aktiviteter i erhvervsområdet Ved Klædebo i Hørsholm. – Vi følger rocker- og bandesituationen i hele Nordsjælland tæt. Vi har modtaget forlydender om, at Hells Angels er på vej ind i Hørsholm og vi følger udviklingen. Lige nu undersøger vi, hvordan Hells Angels er ved at etablere sig, og i den forbindelse har vi patruljer i området, der indsamler efterretninger, oplyste Morten Pedersen fra Nordsjællands Politis afdeling for efterforskning dengang til Frederiksborg Amts Avis.