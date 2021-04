Se billedserie Fra borgmester Morten Slotved (K) og Ann Lindhardt (V) lyder det, at planerne fra Dades kan styrke bylivet i Hørsholm. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Politikere jubler over millioninvestering i bymidten

Under overskriften »Liv i bymidten« har selskabet Dades, der ejer Hørsholm Midtpunkt, fremlagt en plan for fremtidens bymidte i Hørsholm, der skal blive til virkelighed med en investering på en halv milliard kroner. Det vækker glæde blandt byens politikere.

Hørsholm - 23. april 2021 Af Sophus Zarrs Soelberg

En ny forretning på 2.000 kvadratmeter, et nyt stort sundhedshus, mere end hundrede nye lejeboliger og mere end 200 ekstra parkeringspladser ved Hørsholm Midtpunkt.

Det er indholdet i en ny plan til at udvikle bymidten i Hørsholm, som ejendomsfirmaet Dades har fremlagt, og som Miljø- og Planlægningsudvalget stemte i gennem som en principbeslutning den 22. april 2021, og det er politikerne i Hørsholm særdeles positive overfor.

- Generelt var alle positive overfor forslaget. Administrationen har lavet et flot stykke arbejde, hvor de har gennemgået projektet og peget på en række punkter, som vi politikere skal være opmærksomme på. Projektet er i sin spæde start, og Dades havde behov for at vide, om det var noget, der er interesse for - og det er der bestemt, fortæller Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget efter afstemningen, hvor det foreløbige projekt blev vedtaget enstemmigt.

Skal styrke byen Fra borgmester Morten Slotved (K) lyder det, at planerne fra Dades kan styrke bylivet i Hørsholm.

- Jeg er rigtig glad for, at Dades er villige til at investere i vores by, og at de ser et udviklingspotentiale i Hørsholm. Jeg ser projektet som en mulighed for at bevare Hørsholm som handelscentrum og samtidig som noget, der kan være med til at skabe byliv, siger han og fortsætter:

- Der er nogle områder, hvor vi som politikere skal være opmærksomme. Parkering er et af punkterne, ligesom trafikken er det, og der har vi nogle udfordringer, som skal løses, men det tror jeg på, at vi kan, siger han og under streger samtidig, at projektet ikke direkte skal medfinansieres af kommunen.

- Vi kommer til at lave lokalplan sammen med Dades og derved investerer vi administrative kræfter, så på den måde vil Hørsholm Kommune bidrage, men vi har ikke nogle penge i klemme som kommune. Vores bidrag bliver i form af administrative ressourcer, men sådan er det jo, uanset om der er tale om et lille parcelhus eller et større byggeri, lyder det fra borgmester Morten Slotved.

Fra Venstre lyder der ligeledes rosende ord om det nye projekt, og også her fremhæves det, at man fra politisk side har flere punkter, som vil kræve opmærksomhed i forbindelse med udvidelsen af bymidten.

- I Venstre er vi positive overfor planerne, og det er dejligt, at Dades vil investere i vores by. Der er et behov for at få belyst en række punkter, som parkeringsforhold, trafikforhold, biodiversitet og bebyggelsesprocent, og Venstre vil arbejde for, at der kommer en tidlig borgerinvolvering. Hvis vores byliv og bymidte skal klare sig godt i fremtiden, er det vigtigt at investere i byen, og bymidten er det rigtige sted at gøre det, siger Venstres Ann Lindhardt til Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge Hørsholm Kommunes administration kan projektet være med til at bidrage til at styrke det gode byliv, give flere mødesteder, gode boliger og et større kundegrundlag for bymidten. Projektet rummer cirka 20.000 etagemeter, primært fordelt på boliger og parkering, og hertil kommer et areal til en udvalgsvarebutik. Samtidig rummer projektet 150 boliger af varierende størrelser og 232 nye p-pladser.

De nye parkeringspladser er i planerne primært placeret i en konstruktion langs Usserød Kongevej og i en etage over det eksisterende parkeringshus vest for Hørsholm Midtpunkt, mens der over parkeringshuset placeres tagboliger

Nethandlen truer Som baggrund for den nye plan oplyser Dades blandt andet, at millioninvesteringen kommer i et forsøg på at styrke bymidten, hvor butikkerne er truet af øget handel på internettet.

- Butikslivet i Hørsholm Midtpunkt og i Gågaden er i dag udfordret af, at meget handel foregår i andre byer og på nettet. Et vigtigt handelscentrum og socialt mødested for Hørsholms borgere er derfor udfordret. Derfor er det vigtigt at bymidten udvikles, så der igen kommer liv i byen og forretningsgrundlag for butikkerne, skriver Dades i det oplæg, som politikerne fik forelagt torsdag i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Af oplægget fremgår det yderligere, at Dades vil skyde en halv milliard kroner i projektet.

- Dades vil, som en af de større aktører i bymidten, tage initiativ til en udvikling af bymidten i samarbejde med Hørsholm kommune, erhvervslivet og byens borgere. Dette oplæg præsenterer en række forslag til projekter, som alle har til formål at skabe mere liv og forretning i bymidten. Projekterne repræsenterer for Dades en samlet investering på 0,5 milliarder danske kroner, skriver ejendomsselskabet i oplægget, der torsdag blev præsenteret for politikere fra Hørsholm Kommune.

