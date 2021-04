Kommunalbestyrelsen i Hørsholm godkendte mandag regnskabet for 2020, hvor Hørsholm faktisk kommer ud med et overskud. Debatten kom dog til at handle om, hvorvidt der kommer en ekstraregning grundet corona-kompensationer. Foto: Skærmbillede fra kommunalbestyrelsesmødet

Politikere frygter ekstra-regning efter succesregnskab

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm godkendte mandag regnskabet for 2020, hvor Hørsholm faktisk kommer ud med et overskud. Debatten kom dog til at handle om, hvorvidt der kommer en ekstraregning grundet corona-kompensationer.

Hørsholm - 28. april 2021 kl. 05:36 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

- 2020 har været et turbulent år i coronaens tegn. Langt de fleste af os har enten selv eller via familie og venner haft det tæt på. Alvorlig sygdom, arbejdsløshed, onlineundervisning, hjemmearbejde, besøgsrestriktioner, aflyste arrangementer og fritidsaktiviteter har betydet, at vi alle har skulle omstille os til en ny virkelighed, lød det fra borgmester Morten Slotved (K), da Hørsholms regnskab for 2020 skulle godkendes i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er imponeret over, hvordan Hørsholm-borgerne har hjulpet hinanden og fået dagligdagen til at fungerer på trods af de mange og skiftende regler. Også kommunens økonomi er kommet helskindet - faktisk styrket - gennem corona-året 2020. Det viser de hårde fakta i regnskabet, fortsatte borgmesteren mandag aften.

Flere af kommunens folkevalgte benyttede efterfølgende lejligheden til at glæde sig over det positive regnskab, der viser et samlet overskud på 13,7 millioner kroner, der blandt andet skyldes, at man i kommunen har haft et forbrug på 51,7 millioner kroner mindre end budgetteret i 2020. I forhold til det korrigerede budget skal mindreforbruget på 51,7 millioner kroner ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 på i alt 43,6 millioner kroner. Derudover har kommunen modtaget 28,6 millioner kroner i kompensation fra staten for covid-19-relaterede merudgifter i 2020.

Skal regningen betales? Og af hvem? Netop kompensationen for covid-19-relaterede merudgifter på 28 millioner endte med at spille en markant rolle, da regnskabet skulle godkendes.

- Når man ser på de 28 millioner kroner, så er 22 millioner af dem til kompensationer eksempelvis til beskæftigelsesområdet, men kommunens udgifter var kun på cirka 16 millioner kroner. Andre kommuner har været opmærksomme på, at man muligvis skal betale dele af pengene tilbage. Er der lagt penge til side i Hørsholm? Jeg kan ikke se, at der er lagt penge til side i borgmesterens budget, lød det fra Ann Lindhardt (V), der samtidig efterlyste fremsynethed i forhold til en mulig kommende tilbagebetaling.

Borgmester Morten Slotved afviste dog, at en sådan regning vil ende på politikernes bord.

- Der er ikke nogen regning på nuværende tidspunkt, så det er ikke et realistisk billede, du prøver at tegne. Forhandlingerne foregår mellem KL og regeringen, så det har ikke noget med Hørsholm at gøre, lød det fra borgmesteren, inden han uddybede:

- Vi kan ikke blive pålagt at tilbagebetale pengene. Det er en forhandling, der vil pågå mellem KL og regeringen, og så vil vi skulle betale vores del af de penge. Man vil ikke bare komme og sige til Hørsholm, at vi skal betale. Det kommer ikke en individuel regning, lød det fra borgmesteren med henvisning til, at en eventuel overkompensation vil blive reguleret med en kollektiv tilbagebetaling, hvis regeringen og KL beslutter det, hvorfor alle landets kommuner i det tilfælde vil ende med en ekstraregning.

På trods af uenigheder om mulige ekstraregninger, endte regnskabet med at blive godkendt.

