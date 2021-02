Se billedserie Frederiksborg Amts Avis har sat borgmesteren og viceborgmesteren i stævne for at høre, hvad visionen er for PH Park og Hørsholms nye park til 50 millioner kroner. Illustration: Calum

Politikere: PH Park er visionen for fremtidens by

Frederiksborg Amts Avis har sat borgmesteren og viceborgmesteren i stævne for at høre, hvad visionen er for PH Park og Hørsholms nye park til 50 millioner kroner.

Hørsholm - 06. februar 2021 kl. 11:57 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der har været talt om et overskud på 100 millioner kroner, der blev til et underskud, og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har offentligt tilkendegivet, at økonomien bag PH Park bør lægges frem. Den 30. januar understregede borgmester Morten Slotved (K) i Frederiksborg Amts Avis, at PH Park skal ses som en investering for alle Hørsholms borgere, da man også anlægger en park til 50 millioner kroner midt på den gamle sygehusgrund.

Læs også: Tavshed omkring PH Park deler politikere

Frederiksborg Amts Avis har derfor sat borgmester Morten Slotved (K) og viceborgmester Henrik Klitgaard (R) i stævne for at høre mere om Hørsholms kommende park og visionen bag byggeriet PH Park.

- Jeg ser PH Park som en samlet vision for, hvor Hørsholm er på vej hen. Hørsholm vil begejstre, og hvis vi skal have steder, som begejstrer, skal vi turde nytænkning. Vi skal turde at udvikle byen, så der er plads til mennesker, fortæller borgmester Morten Slotved, inden han fortsætter:

- Det er vigtigt, at parken i PH Park bliver et offentligt areal, som ikke kun er for beboerne. Det er et areal for alle kommunens borgere, så vi alle sammen kan have nye steder at gå tur og være sammen. Jeg tror på, at det her bliver et af de samlingssteder, som vi kommer til at tage til i fremtiden. Ligesom man i dag kører en tur op og går rundt om kirken, kommer vi i fremtiden til at gå en tur ved PH Park, forklarer borgmesteren om det parkområde, som der er sat 50 millioner kroner af til at etablere.

En naturlig del af byen Viceborgmester Henrik Klitgaard deler borgmesterens holdning til Hørsholms kommende park.

- Det bliver en naturlig del af vores by. Hvis du ser på gadekæret i Vallerød, er hele bymiljøet bygget op omkring gadekæret, og det bliver brugt af mange borgere. Dronningedammen og parkanlægget ved Hørsholm Kirke er det samme, for det bliver brugt af mange flere, end dem der bor lige ved siden af. Det giver en stor kvalitet for dem, der bor der, men også for dem, der bevæger sig gennem området. På den måde er der ingen tvivl om, at det giver kvalitet til borgerne, fortæller han om den nye park.

Kvalitet over overskud De to politikere understreger samtidig, at man har valgt at prioritere kvalitet i det kommende byggeri, og at man godt kunne have fået et stort overskud, hvis man havde valgt et andet byggeri end PH Park. Der er dog flere forhold på spil end ønsket om et velvoksent provenu, og det skal man tage med i betragtningerne.

- Problemet med diskussionen af økonomien bag byggeriet PH Park er, at man får, hvad man betaler for. Hvis vi havde haft et politisk flertal for at bygge noget, der mindede om Opnæsgård, Hørsholm Park eller Ådalsparken på det her areal, så havde det givet et tordnende overskud, men vi ville have fået et ganske almindeligt højhus med biler på overfladen, fortæller viceborgmesteren og tilføjer:

- Vi ville gerne bygge noget, der var bæredygtigt, og så bliver salgsprisen mindre, fordi vi stiller krav til entreprenøren. Vi ville også have bilerne under jorden, og det har kostet os over 100 millioner kroner at flytte bilerne ned under jorden. Det har været sagt fra starten af, siger han.

Morten Slotved supplerer:

- Vi har fået at vide, at det ville koste, når vi vedtog de her ting, og vi har fået at vide, at vi ikke ville få et lige så stort afkast på grunden, og de beslutninger har vi truffet med åbne øjne. Da vi sagde ja til de 50 millioner til parken, tog vi en fælles beslutning. Vi har aldrig prøvet at stille så mange krav til kvalitet og fremtidsvisioner og drømme i Hørsholm Kommune. Jeg er hamrende stolt af, at vi ønsker så høj en kvalitet, mens vi fremtidssikrer området, siger han.

- Vi vil gerne lave noget, man stadig kan være stolt af om 50 år, og det interessante er, at det ville hele kommunalbestyrelsen. Der er ikke nogen, der har sagt, at vi skal lave et billigt byggeri og tjene en masse penge. Nu kommer det op, at nu skal Morten (Slotved, red) kritiseres for, at det ikke giver et større millionoverskud, men de millioner skal nok komme ind, da der er lavet beregninger der viser, at vi kommer til at få to millioner kroner mere om året i skatteindtægter, når der kommer nye borgere til byen, tilføjer Henrik Klitgaard. Han med henviser her til en COWI rapport fra 2017 kaldet »kommunaløkonomiske konsekvenser af nye boliger«, hvor rådgivningsvirksomheden blandt andet regner på, hvad kommunens kommende byggerier vil betyde for skatteindtægten i fremtiden.

I undersøgelsen, hvor nye boliger på Møllehusgrunden, Gyngehesten, Hannebjerg-grunden og PH Park alle er inddraget, kommer man frem til, at Hørsholm Kommune vil have en nettoindtægt på to millioner kroner årligt, når de nye byggerier befolkes. På nuværende tidspunkt er der dog ikke bygget beboelsesejendomme på hverken Hannebjerg-grunden - grundet en retssag mod Hørsholm Lille Skole - eller ved den tidligere institution Gyngehesten.

En demografisk øvelse De to politikere fortæller samtidig, at PH Park ikke kun er et spørgsmål om økonomi.

- Det her er ikke kun en økonomisk øvelse. Det er også et forsøg på at få vendt den demografiske udvikling her i byen. Det koster penge. En stor del af vores befolkning er på vej på pension, hvis de ikke allerede er pensionerede, og der skal også være nogle til at betale skatten. Vi prøver at tiltrække familier, som rent faktisk går på arbejde og kan betale skat. Når Morten og jeg gennem tiden har sagt, at det her er et meget ambitiøst byggeri, så er det ikke kun byggeriet, som er ambitiøst. Det er hele ideen omkring byggeriet, siger Henrik Klitgaard.

PH Park har udsigt til million-underskud 30. januar 2021 kl. 06:31