Politikere: Nedlukningen er allerede gået for vidt

Før Hørsholm Kommune officielt blev lukket ned over weekenden, sendte borgmester Morten Slotved (K) en opfordring til kommunens udendørsidræt om at begrænse deres aktiviteter. Flere politikere kritiserer nu borgmesteren for at lade nedlukningen komme for vidt.

Hørsholm - 10. maj 2021 kl. 13:01 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Fredag stod det fast, at Hørsholm Kommune ville blive tvangslukket lørdag, mens store dele af erhvervslivet i kommunen ville lukke søndag. Allerede fredag sendte borgmester Morten Slotved (K) en opfordring til de af kommunens foreninger, der udøver udendørsidræt, hvor han opfordrede foreningerne til at begrænse deres aktiviteter mest muligt.

- Jeg er utrolig ked af, at Hørsholm er lukket ned, og at det rammer vores fritids- og kulturliv, særligt nu, hvor vi lige er kommet tilbage til mere normale tilstande. Jeg opfordrer til, at vi alle står sammen og passer på hinanden, og jeg håber derfor også, at I som foreninger står sammen om at nedbringe smitten. Jeg opfordrer til at begrænse aktiviteten mest muligt og særligt undgå samlinger (træning og kampe) af større omfang, når det er muligt, så vi sammen hurtigt kan nedbringe smitten i Hørsholm og komme tilbage til det gode idræts- og fritidsliv, som vi kender, og som vi alle er stolte af her i Hørsholm, skrev borgmesteren således i en mail, der blev rundsendt til klubberne fredag.

Alt for vidt Nu beskyldes borgmesteren af flere politiske kolleger for at lade nedlukningen gå for vidt.

- Jeg vil gerne opfordre til, at denne beslutning bliver ændret af hensyn til børnene. Det er ikke ulovligt, at der afholdes udendørsidræt, selvom kommunen er lukket ned, siger Ann Lindhardt (V) og fortsætter:

- Hensynet til børnene bliver nu igen tilsidesat, uden at der er nogen som helst evidens for at en nedlukning af udendørs aktiviteter har nævneværdig positiv effekt på smittespredningen. Det giver simpelthen ikke mening. Børn og unge har været uforholdsmæssigt hårdt ramt af den lange nedlukning, og hensyn til børnenes trivsel bliver der ikke taget med denne opfordring. Jeg mener ikke, at opfordringen giver mening, når udendørsidræt ikke lovmæssigt skal lukkes ned, siger hun og understreger, at nedlukningen allerede er gået alt for vidt. Artiklen fortsætter under billedet...

- Det er ikke ulovligt, at der afholdes udendørsidræt, selvom kommunen er lukket ned, siger Ann Lindhardt (V), der opfordrer til, at man fortsat afvikler udendørsidræt i form af træning, selvom kommunen er lukket ned. Foto: Allan Nørregaard

Hun medgiver, at det giver mening ikke at afholde eksempelvis fodboldkampe, hvor unge fra kommunen vil være tæt på unge fra andre kommuner, men at træning bør kunne fortsætte.

Skyder gråspurve med kanoner Også Glen Madsen (DF) finder det problematisk, at kommunen har opfordret til en begrænsning af udendørsidrætten.

- Vi skal selvfølgelig være bevidste om den øgede smitte og målrettet inddæmme den. Men når vi nu ved, at smitte mest finder sted mellem familie, venner og kollegaer, så giver det ikke mening at lukke alle butikker igen. Ligesom det ej heller giver mening, at kommunens ledelse går endnu længere med en opfordring om, at ude-idrætterne også bør lukke ned. Det er at skyde gråspurve med kanoner, og skaber derudover helt unødvendige gråzoner. Corona skal bekæmpes ud fra den konkrete situation, smart og på en måde, hvor det går mindst muligt ud over borgere og virksomheder. Det er ikke tilfældet her. Hverken fra myndighederne eller fra kommunens side, siger han.

Opfordringen er heller ikke faldet i god jord hos Liberal Alliance, hvor Jakob Nybo (LA) i weekenden kaldte opfordringen for et feel-good initiativ på Facebook.

- Liberal Alliance Hørsholm var naturligvis ikke med i dette virkningsløse feel-good initiativ, og det er alene borgmesterens moralske opfordring, lød det fra Jakob Nybo (LA), der altså melder sig ind i koret af kritiske røster.

Borgmester: Smitten skal ned Ifølge borgmester Morten Slotved (K) kom opfordringen til en nedlukning af udendørsidrætten som resultat af et møde, hvor en næsten enig kommunalbestyrelse stod bag beslutningen. Liberal Alliances Jakob Nybo deltog ikke i mødet.

- Opfordringen kom på baggrund af et orienteringsmøde, vi havde for kommunalbestyrelsen, hvor partierne opfordrede til, at jeg skulle skrive ud. Idrætterne havde brug for at få at vide, hvad vi tænkte og hvor de stod i forhold til nedlukningen. Udfordringen er, at jeg er meget imod nedlukningen af vores erhvervsliv, og jeg synes, det er mærkeligt, at erhvervslivet bliver lukket ned på grund af incidenstallet på 250, siger borgmester Morten Slotved (K), inden han fortsætter:

- Klubberne skal selv vurdere, hvorvidt man kan mødes udenfor ansvarligt, men opfordringen er, at vi skal stå sammen, så vi kan nedbringe smitten og genåbne erhvervslivet. Det blev vi enige om på mødet, lyder det fra borgmesteren. Artiklen fortsætter under billedet...

- Klubberne skal selv vurdere, hvorvidt man kan mødes udenfor ansvarligt, men opfordringen er, at vi skal stå sammen, så vi kan nedbringe smitten og genåbne erhvervslivet, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K). Foto: Kenn Thomsen

Ann Lindhardt (V) mener dog ikke, at mødet fredag kan udlægges sådan.

- Administrationen havde på mødets tidspunkt allerede ringet til klubberne og opfodret dem til at lukke ned for weekendens udendørskampe, selvom det ikke er juridisk forkert at afholde udendørsidræt. Jeg mener derfor, at skaden allerede var sket, og så var det da bedre, at beskeden kom fra borgmesteren end fra administrationen, siger hun og understreger, at hun ikke er enige i opfordringen af den grund.

Morten Slotved (K) fortæller, at der skal finde endnu et orienteringsmøde sted mandag klokken 16.00, hvor kommunalbestyrelsen igen skal diskutere sagen. Borgmesteren vil dog ikke kommentere på, hvorvidt han er villig til at trække opfordringen tilbage igen, da spørgsmålet først skal behandles politisk.

Forening: Det slider på de frivillige En af de foreninger, som nu har lukket ned for udendørstræningen efter opfordring fra Hørsholm Kommune, er Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

Formand Stephan Grey fortæller i den forbindelse, at man naturligvis følger politikernes opfordring, selvom det gør ondt på klubben.

- Vi har valgt at følge de anbefalinger, som er kommet fra Hørsholm Kommune. Man går videre end de retningslinjer, som der er for den automatiske nedlukning, og det - synes jeg - er lidt ærgerligt. Vi har været igennem flere nedlukninger og genåbninger nu, og det slider på de frivillige, fortæller Stephan Grey og forklarer, at de til stadighed ændrede retningslinjer kan blive en uoverskuelig opgave for de frivillige, der gennem flere år nu har skulle omstille sig løbende for at kunne afvikle idrætten. Samtidig risikerer klubberne at tabe nogle af de medlemmer, som har mest brug for de sociale og sundhedsmæssige aspekter af at dyrke idræt.

- Vi taber de medlemmer, der virkelig har brug for idrætten, og jeg er ikke tvivl om, at vi kommer til at miste frivillige. Det er ikke uden konsekvenser, når man går videre end retningslinjerne. Vi appellerer derfor til, at man reflekterer en ekstra gang over, om den opfordring virkelig er vigtigt, lyder det fra Stephan Grey, der dog samtidig understreger, at man vil blive ved med at følge kommunens opfordringer.

- Vi vil ikke gå enegang, siger han.

