Politiker: »Oppositionen bliver mobbet«

Bølgerne gik højt til mandagens kommunalbestyrelsesmøde, da flere politikere krævede et opgør med kommunens tidsregistrering af spørgsmål. En enkelt gik så langt at kalde registreringen for »mobberi« af oppositinen. Foto: Screenshot af mandagens kommunalbestyrelsesmøde.

Bølgerne gik højt til mandagens digitale kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne var så uenige, at der sågar kom beskyldninger om mobning frem.

Hørsholm - 24. december 2020

»Skævt«, »misvisende«, »mobberi« og »krænkende«.

Det er bare nogle af de ord, som Hørsholm Kommunes tidsregistrering af skriftlige spørgsmål, som politikerne stiller til administrationen, fik med på vejen, da Hørsholm Kommunalbestyrelse mødtes mandag aften.

Uenigheden er opstået, da Hørsholm Kommune registrerer, hvor lang tid administrationen bruger på at besvare politikernes skriftlige spørgsmål, og den praksis har vakt harme hos Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der til mandagens møde foreslog, at man dropper registreringen helt.

- Tidsregistreringen giver et misvisende billede af forvaltningens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer, da tidsregistreringen kun omfatter de enkelte medlemmers skriftlige henvendelser og ikke formændenes betjening fra møder eller anden mundtlig orientering. Det er afgørende, at der er partipolitisk neutralitet, når der søges informationer, så det ikke opfattes som et politisk spil, lød det indledningsvist fra Ann Lindhardt (V).

Borgmester: »Spørg i udvalget« Borgmester Morten Slotved (K) anbefalede, at man bør holde fast i tidsregistreringen, indtil der er holdt et tema-møde om spørgsmål til administrationen.

- I sidste valgperiode var det standard, at man samlede sine spørgsmål sammen og stillede dem i udvalgene. Det bliver ikke tidsregistreret, hvis man stiller sit spørgsmål i udvalgene, og det har altid været sådan, vi har gjort det. Nu er der kommet rigtig mange spørgsmål, og tidsregistreringen er med til at synliggøre, hvilke spørgsmål der er. Min anbefaling er, at vi fortsætter med tidsregistreringen, indtil vi har haft et temamøde, hvor vi kan diskutere spørgetiden og se på, hvordan vi stiller spørgsmål og behandler spørgsmål i kommunalbestyrelsen, lød det således fra borgmesteren.

Fra Glen Madsen (DF) lød det i lighed med Venstre, at tidsregistreringen giver et skævt billede af, hvem der bruger administrationens tid.

- De spørgsmål, som flertallet stiller til udvalgsmøder og udenfor møderne, bliver ikke registreret. Den tidsopgørelse, der finder sted, er ude af sync med virkeligheden. Det er et ubrugeligt værktøj, det er misvisende, og jeg håber virkelig, at flertallet kan se, at tidsregistreringen er spild af tid for administrationen, sagde han.

"Det er mobberi" Anne Ehrenreich (V) gik videre end sine kollegaer, da hun beskyldte tidsregistreringen for at være et udtryk for det rene mobberi.

- Spørgsmål er oppositionens eneste mulighed for at få oplysninger fra administrationen. Jeg har selv været udvalgsformand, og derfor ved jeg, at man har nogle helt andre muligheder for at stille spørgsmål, når man er en del af konstitueringen. Det er dér, urimeligheden ligger, og det er mobberi af oppositionen. Man bliver hængt offentligt ud, og det skaber en dårlig stemning. Det er krænkende hver gang, der kommer en tidsregistrering af vores spørgsmål. Det udstiller, at vi ikke er lige, sagde hun.

Jakob Nybo var ligeledes utilfreds med registreringen.

- Der skal være fair play, og det oplever jeg ikke, at der er nu. Jeg oplever ikke, at vi har lige tilgang til forvaltningen. Vi kan sagtens registrere alle spørgsmål, men så skal det også gælde borgmesterens spørgsmål til administrationen, og ellers skal vi droppe tyranniet med tidsregistrering helt. Der skal være ens regler for alle, sagde han.

En helt normal praksis Svend Erik Christiansen (S) understregede, at det er almindelig praksis at registrere den tid, som administrationen bruger på at besvare politikernes spørgsmål.

- Jeg har forhørt mig i vores nabokommuner, og tidsregistrering foregår flere steder. Det er altså helt normalt at tidsregistrere skriftlige spørgsmål, mens man ikke tidsregistrere de spørgsmål, som stilles i udvalgene, sagde han.

Fritz Reuther (V) undrede sig over, at man henviser til udvalgene. Han mener nemlig ikke, at man nødvendigvis kan få sit svar der, og han refererede til en opgørelse, hvor et af hans spørgsmål har taget syv timer at besvare.

- Vi holder kun et møde en gang om måneden, og der kommer mange spørgsmål op, som ikke kan nå at besvares. Hvis mit spørgsmål tog syv timer at besvare, kan jeg heller ikke se, hvordan man skulle kunne nå det på et udvalgsmøde, lød det således fra Fritz Reuther.

Temamøde på vej Efter diskussionen havde bølget frem og tilbage i omtrent en time, stod det klart, at der ikke ville blive flertal for at afskaffe tidsregistreringen på nuværende tidspunkt.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Thorkild Gruelunds Socialkonservative stemte alle for at afskaffe registreringen, mens kommunalbestyrelsens resterende medlemmer stemte imod. Således faldt punktet med stemmerne syv for en afskaffelse, mens 12 stemte for at beholde ordningen. Borgmester Morten Slotved (K) lovede afslutningsvist, at der vil komme et temamøde for kommunalbestyrelsens medlemmer snarest, hvor politikerne kan diskutere hvordan og hvornår, der skal stilles spørgsmål til administrationen.

