En 24-årig mand blev natten til onsdag igen taget for at køre bil uden førerret. Det kostede ham bilen, der blev beslaglagt af politiet. Modelfoto

Politiet snupper bilen fra ung mand

En 24-årig mand fra Rødby var langt væk hjemmefra, da han natten til onsdag kl. 01 blev standset af en patruljevogn i krydset Højmosen og Ådalsparkvej.

Nordsjællands Politi oplyser, at det her konstaterede, at den unge bilist havde fået frakendt sin førerret. Men da det langt fra var første gang, han havde stået for den forseelse, valgte betjentene at beslaglægge hans bil.

Hvorvidt den 24-årig blev sat af på Kokkedal Station, så han kunne taget toget hjem til Rødby, melder historien ikke noget om.