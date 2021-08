Se billedserie Efter et afgørende tip, privat efterforskning og utallige delinger på Facebook - og naturligvis artikler på sn.dk og i Frederiksborg Amts Avis - er KDY's to gummibåde blevet fundet og returneret. Foto: KDY

Politiet slog til: Stjålne både er fundet nær massevis af mulige tyvekoster

De to gummibåde, som tidligere på ugen blev stjålet fra Rungsted Havn, er nu blevet fundet blandt massevis af mulige tyvekoster. Bådene blev fundet ved hjælp fra private efterforskere og er nu blevet returneret til KDY.

Hørsholm - 05. august 2021 kl. 12:12 Af Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Kongelig Dansk Yachtklub i Rungsted Havn har natten til tirsdag fået stjålet to syv meter lange gummibåde af typen Tornado, der hver især vejer mellem 300 og 400 kilo og har en værdi af en halv million kroner til sammen.

De to både er efter en større eftersøgning blevet fundet side om side med flere andre muligvis stjålne både og påhængsmotorer.

Det erfarer Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Hætteklædte personer Sagen startede tirsdag, da KDY kunne konstatere, at deres netop indkøbte både var forsvundet fra Rungsted Havn, og det fik sejlklubben til at sætte en større eftersøgning i gang. Et opslag blev delt flittigt på Facebook, ligesom Frederiksborg Amts Avis og sn.dk dækkede sagen. Det første afgørende tip kom tirsdag, hvor de to både blev set i området nær Sluseholmen i København i høj fart. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det kræver udstyr at stjæle en syv meter lang båd, der vejer op mod 400 kilo. Alligevel er det lykkedes at stjæle to gummibåde af typen Tornado fra Rungsted Havn. Bådene skulle have været brugt til at opretholde sikkerheden blandt KDY's ungdomssejlere, men er nu blevet fundet. Foto: KDY

Flere kontaktede sejlklubben efter det første tip, og vidner kunne bekræfte at have set to mænd iført sorte hættetrøjer sejle for fuld fart gennem Sluseholmen. Ifølge KDY tyder det på, at de kender farvandet, for vandet er lavt og det var mørkt, men de hætteklædte personer sejlede alligevel meget hurtigt gennem området.

Hyrede efterforskere Frederiksborg Amts Avis erfarer, at KDY for at finde de stjålne både har hyret et firma, der beskæftiger sig med privat efterforskning. Firmaet, der normalt beskæftiger sig med efterforskning af stjålne biler, sendte onsdag eftermiddag et afgørende billede fra et område nær Sydhavnstippen i København til Kongelig Dansk Yachtklub.

- På billedet kunne man se en båd liggende under nogle træer i noget brunt mosevand. Det lignede umiddelbart ikke den rigtige båd, men vi sendte alligevel flere medarbejdere ud til stedet, og her kunne vi se, at det var KDY's to både, men at motorerne var blevet malet over med spraymaling for at fjerne eventuelle kendetegn, fortæller en talsmand fra Kongelig Dansk Yachtklub.

Begge både blev fundet side om side med op til 50 andre både og et større antal påhængsmotorer. Efter sejlklubben havde lokaliseret bådene i samarbejde med de private efterforskere ankom politiet til stedet, og man kunne komme ind på området, som er privat. Frederiksborg Amts Avis afventer på nuværende tidspunkt svar fra Københavns Politi for at høre, om hvor mange tyvekoster man har fundet, og hvordan politiet forholder sig til sagen.

- Det tyder igen på, at det er meget organiseret. Det er et helt dødt område nær vandet, så det er et oplagt sted at skjule tyvekoster. Samtidig har tyvene medbragt vinkelslibere til at skære kæderne over på de fastlåste både, benzin og spraymaling til at skjule kendetegn, fortæller talsmanden fra KDY.

Bådene, der vejer mellem 300 og 400 kilo, skulle bruges til at opretholde sikkerheden, når sejlklubbens ungdomsafdeling træner, men de nåede aldrig at komme i brug, før de blev stjålet. Nu håber sejlklubben, at de kan få lov til at have bådene i fred.

