Når Armani-manden forsøger at sælge falske jakker i Nordsjælland, har han flere tricks, der skal få ham til at virke mere troværdig. Eksempelvis har han tidligere udleveret et visitkort, hvor navnet Aldo P står skrevet. Det oplyser Nordsjællands Politi. Kortet på billedet er blevet indleveret til Frederiksborg Amts Avis af en borger fra Hørsholm, der tidligere har mødt svindleren, men som ikke hoppede på hans numre. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Politiet intensiverer jagten på Armani-manden

Hørsholm - 03. april 2019 kl. 06:35 Af Sophus Zarrs Soelberg

Efter flere episoder i 2019, hvor en mand forsøger at sælge falske Armani-jakker til godtroende borgere, intensiverer Nordsjællands Politi nu jagten på den såkaldte Armani-mand.

Det oplyser Lau Thygesen, der er politiinspektør og chef for efterforskningslinien ved Nordsjællands Politi.

- Vi har netop fået samlet sagerne, så vi kan få skabt overblik over de forhold, som der er begået. Vi vurderer eksempelvis gerningsstederne for at se, om vi kan finde en rød tråd, lyder det blandt andet fra politiinspektøren.

I slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 har der været en række anmeldelser af en mand, der efter samme opskrift forsøger at sælge falske jakkesæt - og lykkedes med det i visse tilfælde - rundt omkring i Nordsjælland. Manden fortæller typisk, at han kommer fra det italienske modefirma Armani, men at han har travlt med at komme til lufthavnen, fordi han skal til at forlade landet. I den forbindelse spørger han først om vej til selve lufthavnen. I flyet kan han dog ikke medbringe sine jakkesæt, fortæller han, så derfor tilbyder han at sælge dem til en favorabel pris. De fremviste jakker stammer dog ikke fra Armani, og køberen står tilbage med en falsk jakke og en lettet pengepung.

Som resultat af den øgede efterforskning kan politiet nu fortælle, at der sandsynligvis er mere end én Armani-mand på spil.

- Det tyder på, at der er to og muligvis flere endnu, oplyser Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi. Han fortæller samtidig, at politiet har brug for hjælp, hvis arbejdet med at fange bedrageren skal lykkes.

- Hvis nogen møder manden eller taler med ham, vil vi meget gerne have anmeldelsen med det samme. Hvis ikke han har tøjet på sig, bliver det svært at gå videre med sagen. Derfor vil vi gerne have besked, så snart nogen er i kontakt med ham, lyder det fra politiinspektøren.

Han fortæller samtidig, at den - eller de - skyldige kan se frem til at blive sigtet efter straffelovens § 279, der omhandler bedrageri, hvor strafferammen lyder på op til 6 års fængsel.