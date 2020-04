Politiet fandt robotplæneklipper 15 kilometer på afveje

Fredag forsvandt en særdeles dyr robotplæneklipper fra et areal ved Hammervej i Hørsholm, og den blev senere fundet af politiet 15 kilometer fra Hammervej. Og nej, den havde ikke været på jagt efter græs, der var grønnere et andet sted...

Robotplæneklipperen var blevet stjålet af en 36-årig mand fra Ålsgårde, der imidlertid ikke vidste, at der var en gps-sporing i robotplæneklipperen. Det betød, at ejeren kunne følge plæneklipperens færd og give politiet koordinater til at finde tyven og robotplæneklipperen. Den har ifølge politiets døgnrapport en værdi af 100.000 kroner, om end vagtchef Christian Kobbernagel ikke vil udelukke, at der kan være røget et ekstra nul ind i tallet. Men en dyr og fin robotplæneklipper var det, oplyser han.