Politiet advarer om trend blandt kriminelle: Udgiver sig for at komme fra myndighederne

I den seneste tid har flere svindlere og tricktyve forsøgt sig med økonomisk kriminalitet under påskud af at være fra myndighederne.

Hørsholm - 03. august 2021 kl. 11:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Over sommeren har der været flere sager om svindel, hvor borgere er enten er blevet narret eller forsøgt narret til at udlevere personlige oplysninger til fremmede, som præsenterer sig som myndighedspersoner af varierende karakter. Sidste år blev en kun 18-årig mand fængslet for at udgive sig for at komme fra politiet, mens man i Hørsholm og Nordsjælland har set flere lignende sager gennem den seneste tid.

Et væld af sager Tirsdag oplyser Nordsjællands Politi, at en kvinde har henvendt sig til flere personer og har udgivet sig for at være en betjent, omend hun talte polsk, og en En 66-årig mand fra Vedbæk anmeldte mandag eftermiddag, at han mellem klokken 11.00 og 11.15 var blevet udsat for et tricktyveri i Hørsholm Midtpunkt. Her var han blevet antastet af tre mænd i gråt tøj med walkie-talkies, som havde bedt ham vise sit coronapas.

I forrige måned blev seks personer ligeledes ringet op af en falsk politimand, og i samme periode lykkedes det en falsk bankmand at snyde en 85-årig kvinde, som blev narret til at udlevere sine dankortoplysninger. En 81-årig kvinde blev i lighed med de andre sager snydt til at tømme sin bankkonto for knap 50.000 kroner og overføre dem til en anden bank, fordi en falsk betjent påstod, at hendes konto var i fare for at blive hacket.

- Vi ser en fremgangsmåde blandt de kriminelle, hvor de opsøger folk, særligt ældre, udsatte og sårbare personer, og udgiver sig for at komme fra myndighederne. Det er stærkt bekymrende, fortæller politikommissær Jesper von Bülow, der arbejder ved Nordsjællands Politis Afdeling for Økonomisk Kriminalitet.

- Engang fik gamle damer stjålet håndtasken, og det er lidt det samme nu, de tager bare ikke tasken længere. De ringer eller henvender sig personlig og giver sig ud fra at være alt fra bankfolk til kommunale medarbejdere eller politifolk med det ene formål at få franarret folk deres NemId og konto-oplysninger, uddyber politikommissæren yderligere til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har i forbindelse med corona endda set, at kriminelle har udgivet sig for at være sundhedspersonale, tilføjer han og bemærker, at de kriminelle udviser en vis kreativitet.

Man må altid gerne spørge Politikommissær Jesper von Bülow understreger i forbindelse med den aktuelle svindel, at man altid kan spørge om at se identifikation. Han fortæller også, at identifikation aldrig præsenteres som et billede på en mobiltelefon, hvilket politiet har oplevet, at svindlere har forsøgt sig med.

- Man skal have fuld tiltro til politi og andre myndigheder, og derfor er det altid okay at spørge, om man må se identifikation, hvis myndighederne banker på døren. Man må altid bede om at se politiets og andre myndigheders identifikation, og en betjent vil aldrig blive stødt over at skulle vise sin legitimation. Vi har oplevet, at svindlere har vist noget, der lignede politi-identifikation på en medbragt telefon, men det vil vi aldrig gøre. Man skal bare spørge, siger han og tilføjer, at politiet eller andre myndigheder aldrig vil bede om at få adgang til NemId eller personlige bankoplysninger.

- Der er ingen offentlig myndighed eller nogle banker, som nogensinde vil bede dig om at oplyse dit NemId eller bede dig om at tage billeder af dit kort, lyder det således fra politikommissæren, der samtidig opfordrer borgerne til at være opmærksomme på tricktyve.

