Jacob Schulze vil ind i politik og har besluttet sig for at stille op for Venstre ved næste kommunalvalg om et års tid. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Pølsemanden vil vise vejen: Slut med mundhuggeri og tid til samling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pølsemanden vil vise vejen: Slut med mundhuggeri og tid til samling

Jacob Schulze stiller op for Venstre med en klar vision: Venstre og Konservative skal samle sig om en borgmester

Hørsholm - 06. november 2020 kl. 16:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der er gode chancer for at få sig en snak om lokalpolitik hen over en hot dog, måske med det hele, helt frem til kommunalvalget om et år. For manden, der laver din hot dog, stiller op til kommunalvalget 16. november næste år.

Jacob Schulze, som gågadens pølsemand hedder, har også bestemt sig for, at det er Venstre, han gerne vil repræsentere i den ny kommunalbestyrelse.

"Jeg har altid været borgerlig. 70 procent af stemmerne i Hørsholm er blå. Jeg vil være med til at samle de borgerlige om et bord. Vi skal have en anden konstituering. Det kan være jeg bliver skuffet, men det er det, der er drivkraften. Så er det for mig ikke så vigtigt, hvem der er borgmester. Bare det er den rigtigt," siger Jacob Schulze til Ugebladet.

Han slukkede julelyset 52-årige Jacob Schulze er et kendt ansigt i Hørsholm: Selvfølgelig fra Gågadens Pølsevogn, men også fra sit arbejde for idræts- og erhvervslivet. Han er æresmedlem i Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI), hvor han i en lang årrække var formand for HUI's Venner, og han var i en periode også formand for gågadeforeningen i Hørsholm.

Mange vil huske ham for at være formanden der i 2015 slukkede julebelysningen hos de forretninger i gågaden, der nok ville have julelys, men som ikke ville betale for det ved at være medlem.

Er det sådan man arbejder, når man gerne vil samle, Jacob Schulze?

"Der manglede vilje. Så må man vise vejen, og jeg går ikke af vejen for at sælge mig selv. Resultatet blev, at der kom flere medlemmer," forklarer han.

Pølsemanden har længe tænkt på at stille op i politik. For han bryder sig ikke om det han ser og hører.

Ryster på hovedet "Jeg har længe følt mig provokeret. Der er så meget mundhuggeri. Folk ryster på hovedet af det, når vi får en snak om det ved pølsevognen. Jeg har altid engageret mig, jeg er bysbarn og vil gerne præge det i en anden retning," fortæller Schulze.

Han har efter eget udsagn altid stemt konservativ, og oplyser, at han har været en tur omkring den konservative borgmester Morten Slotved for at snakke med ham om mulighederne for at stille op - og om hans dagsordenen om at samle de borgerlige.

"Og Morten sagde, at de godt kunne rumme mine idéer hos dem," lyder det fra Jacob Schulze.

Hvorfor blev det så Venstre?

Mortens stærke hold "Fordi Morten har et stort og stærkt hold. Fordi Fritz Reuther (90 år i år, red.) ikke genopstiller for Venstre og fordi vi ikke ved med Kristian (N. Jensen, red.). Og fordi der med Ann (Lindhardt, red.) er kommet en ny leder til. Nogen skal jo bygge broen," siger Jacob Schulze om det anstrengte forhold mellem Venstre og Konservative.

Pølsemanden er parat til til enhver tid at tage en snak om politik ved pølsevognens luge. Og han tror på, at hans brede kontaktflade til erhvervsliv, sporten, og hans store interesse for byudvikling, giver ham en god platform at begynde fra.

En slags Korsbæk "Jeg har to store døtre. Den ene er blevet student, den anden bliver det næste år. De har ikke haft de samme muligheder her i byen, som jeg havde som ung. Der er ikke noget for unge. Hørsholm er jo en slags Korsbæk, hvor meget er aftalt på forhånd," lyder det fra den nye Venstre-kandidat.