Pølsemand: Genåbningen er gået over al forventning

For lidt over en uge siden gassede Hovedgadens pølsemand op for pølseristeren for første gang siden 23. december, og genåbningen er gået over al forventning, fortæller han.

Hørsholm - 10. marts 2021 kl. 05:57 Af Ann-Sohpie Meyer Kontakt redaktionen

Det er tirsdag formiddag, og Hovedgaden i Hørsholm emmer af solskin, småsnak og smilende ansigter. En mand kommer gående forbi Apotekertorvet. Han har fart på. Men da han passerer Gågadens Pølsevogn, sænker han farten. Han løfter hånden og sender en lydløs hilsen i retning mod pølsevognens ejer, Jacob Schulz, som sender en hilsen retur, inden pølsemanden igen retter fokus mod frankfurtere, pølser i svøb, ostepølser, flæskestegssandwich og hvad man ellers kan få af ting og sager hos pølsevognen.

Der dufter af en blanding af bacon og grillpølser, når man nærmer sig, og inde ved pølsevognens lue står Poul Erik Pedersen. Han er lige blevet færdig med en ristet pølse, og snakken er i fuld gang. Det handler om politik. Det gør det ofte, når Poul Erik Pedersen kigger forbi pølsevognen cirka en gang om ugen.

- Det er byens bedste pølsemand, siger Poul Erik Pedersen, inden han takker pølsemanden for snakken og trasker videre hen mod Midtpunktet, hvor konen venter.

En fremragende start på genåbningen Gågadens Pølsevogn genåbnede 1. marts sammen med mange af butikkerne i Hovedgaden, og den første uge er gået fremragende. Det fortæller pølsevognens ejer.

- Den første uge er gået over al forventning. Vejret har været suverænt, folk i byen har gerne villet ud og luftes igen, og sol, stjerner og måne har stået rigtigt, så det har været en fremragende uge. Jeg ligger i hvert fald over indeks hundrede her den første uge, siger Jacob Schulz, inden han retter fokus mod en dame, der kommer gående hen mod pølsevognen med favnen fuld af indkøbsvarer.

- Hej, jeg skal bede om to franske hotdogs. En med pølse i svøb og en med ostepølse, siger damen, og det får den garvede pølsemand langet over disken i en flyvende fart og med et smil på læben, inden han vender tilbage til snakken med Frederiksborg Amts Avis, hvor næste punkt på blokken er nedlukningen. Og nu er smilet skiftet ud med et mere alvorligt udtryk.

Artiklen fortsætter under billedet.. Den lokale pølsemand har langet tusindvis af pølser over disken siden 2012, hvor han overtog pølsevognen, fra sin forgænger, der havde haft den i 25 år. Foto: Thomas Olsen

Nedlukningen var en hård tid - Det har været barskt. Mentalt har det været dybt frustrerende at se sin forretning stå stille. Indtægterne udebliver, men regningerne kommer stadig ind ad døren, så det har været dybt frustrerende, siger pølsemanden og fortæller, at han forsøgte at holde pølsevognen åben under første nedlukning i foråret, men at det på ingen måde kunne løbe rundt.

- Jeg blev hængene i gaden i nogle dage for at se, hvad det indebar, og jeg kunne lige så godt have holdt hjemme i garagen, for der var jo ingen mennesker, så derfor valgte jeg ved anden nedlukning at lukke ned sammen med forretningerne, siger han og fortsætter:

- Det har været hårdt. For ens fremtid er jo pludselig uvis, så det har været både bekymrende og stressende, siger Jacob Schulz.

Tidligere salgschef

En stressende og hektisk tilværelse var ellers noget af det, den 53-årige pølsemand gerne ville undgå, da han i 2012 skiftede sin tilværelse som salgschef ud med tjansen som lokal pølsemand i Hørsholm.

- Jeg havde en ledende stilling som salgschef i en stor virksomhed med en omsætning på 170 millioner og seks-otte sælgere under mig, så jeg havde en ret hektisk hverdag, så da det blev proklameret at den tidligere pølsemand skulle stoppe, og stadepladsen blev slået op, tænkte jeg, at det kunne være interessant at prøve at søge den. Og ville skæbnen, at pilen pegede på mig, så besluttede jeg mig for, at så ville jeg skifte branche, siger Jacob Schulz.

Og det gjorde den. Der var 18 ansøgere til jobbet, men det var den dengang 44-årige salgschef, der løb med pølsevognen, og de seneste 8,5 år har den tidligere salgschef langet mange tusinde pølser over disken hos Gågadens Pølsevogn.

- Det har været oplevelsesrigt på mange måder. Det er jo en helt anden hverdag. Der er ingen telefoner, der kimer og mails, der skal besvares, og det er en dejlig hverdag, siger Jacob Schulz, der er født og opvokset i Hørsholm.

Artiklen fortsætter under billedet... Venstres borgmesterkandidat, Ann Lindhardt, og Erik Wetche fra kandidatudvalget kiggede forbi pølsevognen i november, da det blev offentliggjort af Ugebladet, at Jacob Schluze har valgt at stille op for Venstre til kommunalvalget i år. Foto: Fred Jacobsen

Stiller op til kommunalvalget At snakken i pølsevognen ofte ender med at handle om politik, er ikke tilfældigt. I efteråret offentliggjorde Jacob Schulz, at han stiller op for Venste til kommunalvalget den 16. november.

- Jeg kan ikke tie stille, og jeg har svært ved at lytte til ting, der sker omkring mig uden selv at tage del i snakken, så jeg jeg har besluttet mig for at stille op i lokalpolitik, siger Jacob Schulz og fortsætter:

- Der har været for mange kedelige sager med byudvikling, som har min helt store interesse, og det, mener jeg, kan gøres bedre med nogle friske øjne, siger den lokale pølsemand, inden han vender tilbage til pølsevognens lue, hvor der er bud efter ham. For tre unge drenge på elløbehjul er lige ankommet til pølsevognen, og de skal have to franske hotdogs og en flæskestegssandwich.

