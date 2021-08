Se billedserie 23-årige Mie Kirstine Rommelhoff har netop ryddet bordet ved en stor international konkurrence i bikini-fitness, og hun fortæller, at sporten handler om at elske og interessere sig for sin krop. Her sidder hun hjemme i Hørsholm, hvor hun har et skab fyldt med beviser på den imponerende præstation. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Pludselig bliver hun skubbet ind på scenen: Sådan blev Mie bodybuilder

23-årige Mie Kirstine Rommelhoff har netop ryddet bordet ved en stor international konkurrence i bikini-fitness, og hun fortæller, at sporten handler om at elske og interessere sig for sin krop. Både når den vokser og svinder

Hørsholm - 30. august 2021 kl. 12:04 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mie Kirstine Rommelhoff er forvirret.

Hun er netop blevet ledt væk fra indgangen til scenen, og har fået at vide, at det ikke er hendes tur, da hun alligevel bliver skubbet tilbage mod rampelyset. Det er den 12. august i år, og selvom den 23-årige kvinde har dyrket vægtløftning i mindre end to år og aldrig har stået på en scene før, skal hun for første gang konkurrere til NPC Worldwide European Championships, en international bodybuilding-konkurrence i disciplinen bikini-fitness. Hun har været på diæt i flere uger, og hendes blodårer står ligeså tydeligt frem, som de markerede muskler.

- Man kan ikke forberede sig på, hvordan man selv vil reagere, fortæller hun og tilføjer, at hun kort inden sin første tur ind i rampelyset finder ud af, at hun har endnu længere tid på scenen end forventet. Her er hun underlagt dommernes blik, og hun skal ikke bare vise sine muskler. Hun skal optræde.

- Jeg har på det tidspunkt forkortet min gamle rutine, fordi jeg tror, jeg har kortere tid på scenen. Jeg har ikke øvet den i fire, fem uger, men jeg improviserer den alligevel på scenen. Jeg går ind, laver en halv pirouette, og jeg nailer den. Jeg tænker ikke over det, jeg gør det bare. Mine ben ryster, og jeg har svært ved at spænde ordentligt op i kroppen, men det kan man heldigvis ikke se, fortæller Mie Kirstine Rommelhoff med et grin, da Frederiksborg Amts Avis møder hende efter konkurrencen.

At blive en succesrig bodybuilder handler om symmetri og træning. Genetik og vægtløftning. Og at vise sig fra sine bedste vinkler. Foto: Perra Axelsson

Hun er tilbage i Hørsholm, og hun erindrer, hvordan det føles at træde ind på scenen første og anden gang.

- Anden gang, jeg træder ind på scenen, har jeg det bare godt. Jeg er afslappet, og jeg kan mærke, at jeg er lige præcis der, hvor jeg hører hjemme, fortæller hun. Smilet vokser lidt.

Dommerne er enige i, at Mie Kirstine Rommelhoff hører hjemme på en scene.

Selvom hun er nybegynder, vinder hun tre konkurrencer for debutanter, og dagen efter konkurrerer hun mod de mest øvede, som kæmper om at blive professionelle.

På scenen i Alicante skal Mie Kirstine Rommelhoff være i fuld kontakt med sin krop. Hun skal også sørge for, at hun hele tiden har den mest fordelagtige vinkel mod dommerne, som holder skarpt øje med hende. Foto: Perra Axelsson

Dem vinder hun også over, og hun kan nu selv kalde sig professionel og dyste mod feltets bedste. På tredjedagen dyster hun mod de bedste og får en 13. plads ud af 19 deltagere.

En utænkelig tanke blot to dage forinden.

- Jeg havde været glad, hvis jeg kunne komme i top tre i én af klasserne, men jeg gik hen og vandt det hele, fortæller hun og ryster lidt på hovedet. Hun er stadig ved at vænne sig til tanken.

Viljen til at holde fast I den spanske by Alicante, hvor konkurrencen finder sted, er Mie Kirstine Rommelhoff smurt ind fra top til tå. Hendes hud fremstår mistænkelig solbrun og markant mascara omkranser øjnene.

Hun løfter sig mere end et par centimeter højere end normalt på grund af skinnede stilletter, og hun er kun iført bikini. Bikini og muskelmasse. Bikini, muskelmasse og mundbind.

I Hørsholm ser Mie Kirstine Rommelhoff anderledes ud. Hendes hud er lysere, og hun er iført en hættetrøje fra hendes træner René Olesens hold, som hedder Team Aesthetics. Holdets navn står på brystet af trøjen.

Hjemme i Hørsholm skal Mie Kirstine Rommelhoff til at tage på igen, og det passer hende faktisk helt okay. Som bodybuilder skifter man mellem at tage på og tabe sig, så man kan opbygge muskler og vise dem frem blottet for fedt. Foto: Allan Nørregaard

Selvom tøjet sidder løst, afslører hendes holdning, at hun er muskuløs. Hun har ret ryg, og i de blå cowboybukser og den sorte hættetrøje ser hun atletisk ud, men ikke ekstrem. Ikke som når hun konkurrerer.

Sådan er det i bodybuilding, og derfor skal man ikke se op til de tonede kroppe, når de indtager scenen. Man skal se det samlede billede, forklarer Mie Kirstine Rommelhoff.

- Det er kun et øjebliksbillede, fortæller hun om kroppene på scenen og hun fortsætter:

At blive en succesrig bodybuilder handler om symmetri og træning. Her ses Mie Kirstine Rommelhoff i midten. Foto: Perra Axelsson

- Man kan godt se op til den vilje, der ligger bag dem, men kroppene ændrer sig hele tiden. Når de står på scenen, passer kroppen ind i den ramme, og der ligger et hårdt arbejde bag, men man ser kun sådan ud i et kort tidsrum. Det er en ekstremsport, og der ligger et ekstremt arbejde bag. Ingen krop ser sådan ud til hverdag, forklarer hun.

Når kroppen ændrer sig Det hårde arbejde, som den nu professionelle bodybuilder nævner, handler om vilje og interesse. Vilje til at styre sin kost og komme op i træningscentret, og interessen for, hvordan kroppen udvikler sig. Sidstnævnte er en enorm motivation for Mie Kirstine Rommelhoff, der faktisk kun har løftet vægte i mindre end to år, hvor det ene år er gået med hjemmetræning, da fitnesscentrene lukkede ned på grund af corona.

- Jeg elsker det her, og ellers ville jeg ikke gøre det. Man skal gøre det for sig selv. Man skal elske at gå ned i træningscenteret og løfte tungt næsten hver dag, og man skal elske at se sin krop udvikle sig, uanset hvilken vej det går, fortæller hun og uddyber:

- Det er fantastisk at se, når man vokser eller taber sig og hvordan kroppen ændrer sig imens. Man skaber en krop, og det er ret kunstnerisk, synes jeg. Man fokuserer på muskelgrupper og lader dem vokse mere end andre, og det skaber en æstetik i sporten, siger hun.

Med sin imponerende præstation, kan Mie Kirstine Rommelhoff nu kalde sig professionel bodybuilder. Foto: Allan Nørregaard

Selvom sporten er æstetisk, er Mie Kirstine Rommelhoff dog ikke meget for at tale om »perfekte kroppe«. Det er ikke det, der er målet. Transformationen derimod er interessant, synes hun. Når man tager kontrollen over sin krop og former den.

- Det er ikke en stræben efter en perfekt krop. Man kan ikke sætte ord på en perfekt krop. Mange kvinder bliver sat under et pres på grund af forventninger til, hvordan de skal se ud, og det vil jeg helst ikke bidrage til, som hun formulerer det, når talen falder på det perfekte.

Almindelig mad og et almindeligt liv Mens nogle måske forestiller sig, at den unge bodybuilder udelukkende lever af protein-drikke og æggevider, er det langt fra tilfældet.

I stedet oplever hun, at hun skal forsvare sit egentlig ret normale liv, fordi hun arbejder på - og med - en ekstrem krop.

- Det værste er de fordomme, som jeg møder fra andre. At jeg skal forsvare, hvordan jeg lever. Nogle spørger, hvornår jeg må spise normalt igen eller få normal mad, men jeg spiser kylling, laks og oksekød. Eller havregryn med peanutbutter. Det er da normal mad, bemærker hun og indskyder:

- Jeg spiser jo den mad, som er i kostpyramiden. Jeg måler og vejer det bare. Det lyder måske ekstremt for nogle, men jeg synes også, at bodybuilding er en ekstremsport. Man skal være kontrolleret i alt, hvad man gør, men når jeg holder fri fra min kostplan, så savner jeg den. Rutinen gør også, at jeg får nok at spise.

Nogle gange bliver selv hendes familie overraskede over, hvor meget hun egentlig spiser. Bodybuilding er ikke en slankekur. Ikke kun i hvert fald.

Mens Mie Kirstine Rommelhoff vænner sig til tanken om, at hun nu er professionel bodybuilder, er hun begyndt på det, man i sporten kalder »off-season«, hvilket ikke overraskende betyder, at vi nu er uden for sæson.

Det næste år vil hun bruge på at opbygge muskelmasse, hun vil tage flere kilo på, og hun vil træne frem mod at stille op igen om et års tid. Nu starter forvandlingen, hvor kroppen vokser igen, efter den for en tid har været svindende. Hun skal spise og træne, gå ture og i fitness, og når konkurrencen igen nærmer sig, vil fedt igen blive trænet af en nu mere muskuløs krop.

Det er bodybuildingens skiftende sæsoner, og hun ser frem til de forvandlinger, der følger med.

- Man skal kunne slå hovedet fra, og lade kroppen både vokse og blive mindre. Man skal nyde begge dele, som hun selv formulerer det med en skål blandet slik og frugt foran sig.

