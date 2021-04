Plejehjemsbeboer sagde nej til vaccination: Er nu smittet i nyt udbrud

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om besøgsforbud i foreløbig fire uger på Plejecenter Margrethelund i Hørsholm

For de to andre nysmittede beboere er den ene i gang med vaccination, og den anden blev færdigvaccineret i januar.

Et nyt smitteudbrud med coronavirus har ramt Plejecenter Margrethelund i Hørsholm og besøger, at der nu indføres besøgsforbud i foreløbig fire uger efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

"I sidste uge opdagede vi en smittet beboer, og derfor blev alle testet igen. På beboernes seneste tests viser det sig, at der desværre er endnu to smittede beboere på Margrethelund, så der nu er i alt tre smittede beboere og fem smittede medarbejdere," oplyser Jan Dehn.

På Margretelund er alle beboere og medarbejdere testet systematisk hen over de sidste par uger, eftersom en medarbejder var blevet smittet.

"Enten har de takket nej til vaccination, er ramt af at Astra Zenica-vaccinen er blevet stoppet eller har kun fået et stik," forklarer han.

Ifølge Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune, kender han ikke til situationen for de tre medarbejdere, men siger at der er tre muligheder.

De andre plejecentre går fri

Velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn vedgår, at det potentielt kan gå ud over andre, at der er nogle borgere, som ikke vil vaccineres.

"Vi følger de retningslinjer, der er stukket for hele landet og respekterer, at det er personligt valgt om man vil vaccineres. Men jeg kan kun opfordre alle til at tage imod vaccinen," siger Jan Dehn til Ugebladet.

På baggrund af smitteudbruddet har kommunen modtaget påbud om besøgsforbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Besøgsforbuddet gælder foreløbig i fire uger, og det betyder, at beboerne ikke kan modtage besøg i den kommende tid. Besøgsforbuddet gælder ikke i kritiske situationer.

Der er lige nu ingen smittede på de øvrige plejecentre i Hørsholm Kommune.