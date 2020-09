Plejehjem ramt af corona: Smittet borger hjem fra hospital

Hørsholm Kommunes coronaberedskab har i dag fået travlt. Først en smittet medarbejder i daginstitutionen Solhuset, der er blevet lukket.

Og nu er borger på en af kommunens midlertidige plejepladser på Louiselund testet positiv for COVID-19.

Borgeren er tilsyneladende smittet under indlæggelse på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Første melding fra hospitalet var ellers, at coronatesten var negativ, men senere igår onsdag kom der en opringning fra hospitalet med besked om, at borgerens anden og seneste test for COVID-19 var positiv.

Det oplyser chefkonsulent Charlotte Fossum fra Hørsholm Kommune.

I begge tilfælde er hele kommunens procedure-apparat blev sat i gang med det samme.