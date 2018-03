Plejehjem opruster efter medicinfejl

- Vi har på et bestyrelsesmøde konstateret, at vi afleverer 600.000 kroner tilbage til kommunen, og vi har besluttet, at vi hellere vil bruge de penge på at ansætte en sosu-assistent, som ikke specielt skal have med medicin at gøre, men som skal være med til at øge fokus på området, siger bestyrelsesformand for Breelteparken og formand for Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (K).

- Vi iværksatte disse undersøgelser med det samme for at se, om der kunne være tilsvarende fejl andre steder. Vi har undersøgt, hvordan præparatet Methotrexat, som er et gigtpræparat, er blevet håndteret på vores øvrige plejehjem og i hjemmeplejen, og vores undersøgelser har vist, at der ikke var fejl andre steder i ældreplejen. Samtidig har vi gennemgået samtlige beboere på Breelteparkens samlede medicinbeholdning for at sikre os, at der ikke var beslægtede fejl andre steder, og heller ikke her fandt vi fejl. Ud fra det, vi har undersøgt på nuværende tidspunkt, er hændelsen på Breelteparken altså et enkeltstående tragisk tilfælde, siger Peter Orebo Hansen, der er direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hørsholm Kommune.