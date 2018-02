En beboer på plejehjemmet Breelteparken fik igennem 10 dage for meget medicin og er afgået ved døden. Foto: Julie Grothen

Plejehjem gav for meget medicin: Nu er beboer død

Hørsholm - 19. februar 2018 kl. 21:10 Af Anna Törnqvist Jensen

En beboer på plejehjemmet Breelteparken i Hørsholm er død, efter beboeren gennem 10 dage fik for meget medicin. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Beboeren fik gennem de 10 dage gigtmedicin hver dag, selvom medicin skulle være givet ugentligt. Herefter blev beboeren indlagt på hospitalet den 12. februar og afgik ved døden fem dage senere.

Kommunen oplyser desuden, at medicinhåndteringen på plejehjemmet nu skal ses nøje efter i sømmene.

- En ulykkelig sag på plejehjemmet Breelteparken i Hørsholm får institutionen til at foretage en minutiøs analyse af medicinhåndteringen på stedet. Målet er at håndtere beboernes medicin på absolut bedste vis, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Breelteparken har sammen med Hørsholm Kommune fokus på at minimere risikoen for en gentagelse, ligesom Breelteparken har foretaget de nødvendige indberetninger til myndighederne.

- Det er en ulykkelig sag, som vi aldrig ønsker gentager sig, siger Peter Orebo Hansen, direktør i Hørsholm Kommune for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

- Vort fælles fokus er, at beboere og pårørende skal kunne føle sig helt trygge. Derfor arbejder Hørsholm Kommune og Breelteparken tæt sammen om at analysere forløbet og indføre de rette procedurer for medicinhåndtering, tilføjer han.

Ifølge Hørsholm Kommune har Breelteparken med øjeblikkelig virkning sat forskellige tiltag i gang, der blandt andet omfatter en gennemgang af alle beboeres medicindosering, ligesom der indføres kvalitetssikringstiltag for medarbejdere, der har med medicinhåndtering at gøre.

Derudover påbegyndes den minutiøse analyse, en såkaldt kerneårsagsanalyse, der vil afdække, hvad årsagerne til fejlen er. Samtidig vil analysen udpege nødvendige tiltag, der skal iværksættes for at forhindre, at lignende hændelser kan opstå fremover.

- For Hørsholm Kommune er det helt afgørende at have en så sikker medicinhåndtering som muligt. Derfor er alle plejecentre og hjemmeplejen allerede informeret om den konstaterede hændelse. De vil ligeledes blive informeret om resultaterne af kerneårsagsanalysen med henblik på implementering af handleplaner for en optimal medicinhåndtering. Analysen forventes at være gennemført om cirka fire uger, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.