Plejehjem fik ikke advarsel om risikofyldt medicin

Siden en 90-årig kvinde, der boede på plejehjemmet Breelteparken i Hørsholm, afgik ved døden den 17. februar efter dagligt at have fået gigtmedicinen Methotrexat, selvom den skulle have været doseret ugentligt, har Hørsholm Kommune gransket, hvad der var skyld i fejlmedicineringen. Nu står det klart, at kommunen begik en fejl, da Center for Sundhed og Omsorg advarede kommunens ældrepleje mod det risikofyldte gigtpræparat, men ved en fejl ikke advarede Breelteparken. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.