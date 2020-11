Plejecenter iværksætter eftersyn af køkken efter kritik

Se billedserie Efter kritik af kvaliteten af den kommunale madservice i Hørsholm, har Breelteparken iværksat et større eftersyn af sit køkken og oprettet en akuttelefon. Det oplyser Helle Jensen, der er forstander på Breelteparken. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Efter kritik af kvaliteten af den kommunale madservice i Hørsholm har Breelteparken iværksat et større eftersyn af sit køkken og oprettet en akut-telefon. Det oplyser plejecentrets forstander.

Hørsholm - 08. november 2020

Det faldt flere for brystet, da Charlotte Garby i oktober delte et billede af mad fra kommunale madservice i Hørsholm, som hendes 90-årige mor havde fået leveret fra kommunen.

Billedet, der først blev delt på Facebook, skabte massiv kritik rettet mod den selvejende institution Breelteparken og Hørsholm Kommune.

- Da jeg så maden, slog det mig, at der sidder ældre mennesker rundt omkring i deres hjem med det her måltid foran sig. Det synes jeg er hjerteskærende. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, sagde Charlotte Garby dengang til Frederiksborg Amts Avis.

Maden kom fra den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken, som varetager Hørsholm Kommunes madservice. Plejecentret leverer blandt andet mad til borgere, som er visiteret til madordning i eget hjem, og som ikke vælger at benytte et fritvalgsbevis i stedet.

Blev trist Borgmester Morten Slotved (K) medgav, at maden på billedet ikke levede op til kommunens standard, og Thorkild Gruelund (Q), der både sidder som bestyrelsesformand for Omsorgscentret Breelteparken og er formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm, fortalte, at han blev »trist«, da han så billedet af maden. Flere andre politikere deltog ligeledes i debatten, og Fritz Reuther (V), der selv sidder i kommunalbestyrelsen og er 90 år gammel, kunne berette, at også han havde modtaget mad af tvivlsom kvalitet fra Breelteparken.

Nye tiltag er sat i gang Efter kritikken har Omsorgscentret Breelteparken igangsat flere nye tiltag, der skal sikre, at maden lever op til en vis standard.

Det fortæller Helle Jensen, som er forstander på Breelteparken.

- Vi laver et 360 graders eftersyn af vores køkken, så vi kan se, hvor vi kan gøre det endnu bedre, fortæller hun og fortsætter:

- For at se på køkkenet, kan det være godt at få inspiration udefra, og derfor har jeg taget kontakt til Meyers Madhus, hvor vi allerede har holdt et konstruktivt møde om, hvilke udfordringer vi muligvis står med. Meyers Madhus har stor erfaring fra sit arbejde med mad til ældre i Københavns Kommune. Vi skal se på opvarmningsprocedurerne, smag og udseende og om grøntsagerne kan blive mere spændende. Vi skal også se på, om der er noget vi kan lave fra bunden af, som vi ikke har gjort tidligere. Derudover skal vi se på, om menu-sammensætningen kan blive bedre, så maden bliver lettere at varme op, lyder det.

Meyers Madhus kommer ikke til at fungere som konsulenter på afstand - tværtimod skal de med helt ind i køkkenet og se på, hvad der kan gøres anderledes fremover.

- De skal helt ind i produktionen, så de kan komme med gode ideer til, hvordan man kan gøre ting anderledes, som Helle Jensen selv formulerer det.

På plejecentret regner man med at starte eftersynet allerede i november, og ifølge planerne vil man fortsætte arbejdet et godt stykke ind i foråret.

- Vi skal have tid til at prøve nogle ting af, fortæller Helle Jensen i den forbindelse.

Ny akut-telefon Mens køkkenet skal have et eftersyn oprettes der samtidig en ny akuttelefon, som borgerne kan ringe til, hvis de oplever problemer med maden eller gerne vil rose den.

- Vi har også lavet en akut-telefon, som de ældre kan ringe til med ris og ros af maden. Telefonnummeret vil blive delt ud sammen med menu-planerne hver måned, så de ældre ved, hvem de skal kontakte med både ris og ros. Vi appellere virkelig til, at man ringer, siger Helle Jensen.

Thorkild Gruelund (Q) bakker Helle Jensen og Breelteparkens personale op i den process, som er gået i gang. Det fortæller kommunalbestyrelsesmedlemmet til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi må erkende, at maden på billedet ikke så god ud. Derfor er det godt, at vi nu ser på, hvordan maden fra Breelteparken kan blive endnu bedre. Det er nemlig meget vigtigt for os er, at maden fra Breelteparken er en god oplevelse for modtageren, siger Thorkild Gruelund.

- Siden kritikken har vi fået henvendelser fra borgere, der er glade for maden og vi har fået henvendelser fra borgere, der ikke er tilfredse med maden. Det er det udgangspunkt, som Helle Jensen nu arbejder videre med, tilføjer kommunalpolitikeren.