Plantorama tæller ned til åbning: Vi er simpelthen så spændte

Et bæredygtigt oplevelsescenter beskriver Plantorama-chefen det nye havecenter i Hørsholm

Hørsholm - 20. marts 2021 kl. 09:21 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det er over et år siden, at Ugebladet første gang kunne løfte sløret for, at Plantorama ville bygge et 8.800 kvadratmeter stort have- og oplevelsescenter på Ådalsvej i Hørsholm, der samtidig hæver barren for bæredygtighed.

Med foråret for døren er de nu klar til at slå dørene op - og det sker på torsdag den 25. marts.

"Vi er simpelthen så spændte og i gang med de sidste forberedelser med at stille planter frem, fylde akvarierne, finpudse formen og styr på de sidste detaljer," oplyser Jan Stavnskær Sørensen, centerchef i den nye Plantorama i Hørsholm.

Sammen med de øvrige medarbejdere har han set frem til den her åbning i lang tid.

"Når man går rundt i centeret, mærker man tydeligt, at vi alle sammen glæder os helt vildt til at slå dørene op," tilføjer siger Jan Stavnskær Sørensen. artiklen fortsætter under foto...

"Når man går rundt i centeret, hvor vi er ved at gøre de sidste ting klar til åbningen, mærker man tydeligt, at vi alle sammen glæder os helt vildt til at slå dørene op," siger Jan Stavnskær Sørensen, centerchef i Plantorama. Foto: PR

Bæredygtigt og oplevelser Som en integreret del af centeret i Hørsholm er hensyn til klima og bæredygtighed tænkt ind fra starten i langt højere grad end hidtil.

"Med hensyn til bæredygtighed bliver det nye center i høj grad et fyrtårn, der sætter en ny standard. Samtidig er vi ikke længere kun et havecenter, men et oplevelsescenter, hvor det er tanken, at man som familie kan tage på dagsudflugt og få en hyggelig dag sammen," siger centerchef Jan Stavnskær Sørensen.

Det er samtidig premiere på det helt nye koncept Restorama i grønne omgivelse med servering af mad og drikke samt legeland til børnene.

Det forventes, at 50-60 procent af elforbruget i den nye Plantorama havecenter bliver dækket af solcellepaneler, mens 600.000 liter regnvand kan blive opsamlet fra centerets tage i underjordiske tanke, der kan bruges til blomstervanding og sprinkling. artiklen fortsætter under foto...

Efter måneders forberedelse er Plantorama i Hørsholm netop nu ved at finpudse formen og få styr på de sidste detaljer frem mod åbningen den 25. marts. Foto: PR

Alternativ åbning Typisk er åbningen af en ny Plantorama et tilløbsstykke med mange mennesker på samme tid og sted, men på grund af coronahensyn og for at undgå store kødannelser kommer åbningen i Hørsholm til at løbe af stablen på andre præmisser end normalt.

"Vi strækker åbningen over en hel weekend, så vi undgår, at for mange gæster dukker op på samme tid. På den måde kan vi fejre åbningen på en ansvarlig måde, hvor alle kan føle sig sikre," oplyser Jan Stavnskær Sørensen.

Plantorama i Hørsholm står i 100 millioner kroner og vil beskæftige mere end 70 medarbejdere.

Medarbejderne er spændte, mens de sidste forberedelser finder sted i Plantorama i Hørsholm. Foto: PR

