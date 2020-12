Se billedserie Torsdag kunne Plantoramas administrerende direktør Peter Vang Christensen markerer rejsegilde på det 100 millioner kroner dyre havecenter på Ådalsvej i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Plantorama skyder op: Det skal være en oplevelse - også at gå på toilettet

Om tre måneder er Plantoramas 8.800 kvadratmeter store klimavenlige plantecenter til 100 millioner klar til åbning i Hørsholm. I går var der rejsegilde

Lige fra du svinger bilen ind på parkeringspladsen skal det være en oplevelse og imponerende at komme til det nye Plantorama havecenter i Hørsholm.

Og oplevelsen skal bare fortsætte, når du træder ind i det 8.800 kvadratmeter store plantecenter og fortsætter op ad rulletrappen til det helt nye koncept Restorama i grønne omgivelser med servering af mad og drikke samt legeland til børnene. Sågår når du skal på toilettet, skal det være en oplevelse, lover administrerende direktør hos Plantorama, Peter Vang Christensen.

Han bebuder, at der fx vil 'vokse' grønne planter op af herrepissoiret.

Restaurant og klima I går torsdag havde Plantorama-chefen taget turen fra hovedsædet i det jyske til Hørsholm for at markere rejsegilde på koncernens nyeste skud på stammen på Ådalsvej, som skal vise den fremtidige retning for Plantorama-kæden.

Et komplet oplevelsescenter for hele familien med ny restaurant og Espresso House plus en omfattende investering i klimaløsninger og bæredygtighed, der vil præge hele forretningens drift.

Blandt andet bliver havecentret selvforsynende med vand at opsamle regnvand fra taget ned i underjordiske tanke. Desuden installeres der solcelleanlæg på taget, så strømforbruget kan reduceret med op til 60 procent.

En samlet investering på 100 millioner kroner, oplyser Peter Vang Christensen, der er sjette generation i stor gartnerfamilie og anden generation i Plantorama. Gennem mange år har de ønsket at komme til Hørsholm.

FAKTA Om Plantorama i Hørsholm:

8.800 kvadratmeter stort havecenter med 60-70 arbejdspladser.

526 solcellepaneler vil dække et areal på 982,8 m² og forventes at producere 171.841 kWh om året. Det vil dække 50-60 procent af elforbruget og resultere i en forventet reduktion i CO-udledning på 80,7 tons om året.

Regnvand fra centerets tage opsamles i to underjordiske tanke med en samlet kapacitet på 600 kubikmeter. Vandet fra den ene tank på 350 m³ skal bruges til blomstervanding - vandet fra den anden på 250 m³ til sprinkling.

Bygningen har et højisolerbart tag af polykarbonat og solafskærmning og mørklægning for at holde temperaturen nede i dagtimerne og spare varme om natten.

Sprinkler- og varmesystemet er kombineret, så sprinklerrør også er varmerør, og der er naturlig ventilation i alle salgslokaler.

Kilde: Plantorama Ikke bare et havecenter Det er kundeoplevelsen, der er helt i centrum i det nye koncept. Afhængigt af hvor i centeret, man opholder sig, afspilles forskellige lydscenarier, som vil skabe en helt særlig stemning i den enkelte afdeling.

" Vi er ikke bare et havecenter længere. Det er vigtigt for os, at det er et rart og hyggeligt sted at vær, og hvor man sammen med hele familien kan bruge masser af tid. Vi vil fokusere meget at give kunderne en særlig oplevelse, så de får lyst til at komme igen," fortæller Peter Vang Christensen, mens han viser Ugebladet rundt i de stadig rå og nøgne haller, der skal stå frodige og grønne om tre måneder til planlagte åbning den 12. marts.

"Vi er lidt efter tidsplanen. Coronaen har forsinket os, men det er ikke mere end vi kan nå at indhente det ved at tage weekenderne til brug," siger Peter Vang Christensen.

For det er altafgørende at åbne, når foråret og plantesæsonen står for døren.

Barren sat højt En lang rulletrappe vil føre folk op til en førstesal, hvor man kan nyde en kaffe fra Espresso House eller tage en frisk salat, sandwich eller nybagt pizza fra stenovn, mens sidder på en af de italienske balkoner og kan se udover det meste af havecentret grønne flora.

Ligesom det overordnede oplevelseskoncept er tænkt fra starten gælder det også klima og bæredygtighed

"Vores nye havecenter i Hørsholm sætter vi barren for bæredygtighed ekstremt højt. Det kommer alle nye Plantorama-centre til at skulle efterleve i fremtiden, og samtidig er miljømæssige forbedringer undervejs i de nuværende centre. For eksempel sætter vi solceller på samtlige bygninger henover de næste par år, siger Peter Vang Christensen.

Ændring af indkørsel Lokalplanen for området med Plantorama er lige blevet godkendt i Økonomiudvalget, og der har politikerne taget hensyn til indsigelser om trafikafviklingen på Ådalsvej og flyttet havecentrets ind- og udkørsel fra netop Ådalsvej og hen til Kokkedal Industripark.

Indkørslen til det nye Plantorama er i den nye lokalplan ændret fra Ådalsvej til Kokkedal Industripark, og det har havecentrets direktøre Peter Vang Christensen ikke problemer med. Foto: Morten Timm