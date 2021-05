Se billedserie Helle Egholm Lorentzen, der er foodchef i Restorama i Hørsholm, ser frem til et byde gæsterne velkommen i den nye restaurant. PR-foto: Plantorama Foto: Camilla Rønde/Plantorama A/S / Camilla Rønde

Plantorama-premiere: Spis, slap af og leg midt i det grønne

Det nyåbnede plantecenter i Hørsholm kan endelig byde kunderne indenfor i deres nye restaurant-område, der har fået navnet Restorama

Hørsholm - 06. maj 2021 kl. 07:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Plantorama i Hørsholm har netop sået frøet til det nye restaurantkoncept, Restorama, hvor hele familien kan få en helstøbt restaurantoplevelse.

Og i dag torsdag slås premieredørene op til Restorama i det nyåbnede plantecenter i Hørsholm, hvor det bliver til en åbningsweekend fuld af aktiviteter.

Hvil og besku Navnet Restorama er en kombination af det engelske 'rest', som betyder hvil, og det græske 'horama', der betyder syn eller udsigt. Med andre ord: Tag et hvil, og besku omgivelserne. Det er netop det, som er tanken bag det nye restaurantkoncept i Plantorama i Hørsholm.

"Når man bliver sulten, kan man få sig et tiltrængt hvil på førstesalen, hvor Restorama og legeområdet Spirestrup ligger side om side. På den måde kan far og mor nyde maden og en udsigt over de mange frodige planter, mens ungerne kan lege ved siden af," siger Jan Stavnskær Sørensen, centerchef i Plantorama i Hørsholm, i en pressemeddelelse.

Ud over legeområdet Spirestrup er også Espresso House og Hansens Isbar placeret sammen med restauranten på førstesalen i Hørsholm. artiklen fortsætter under foto...

Plantorama har indrettet deres nye koncept Restorama på førstesalen med udsigt over al det grønne, hvor mor og far kan nyde deres mad og børnene hygge sig i legeområdet Spirestrup. PR-foto: Plantorama

Weekend med aktiviteter I forbindelse med åbningen af Restorama i Hørsholms nye plantecenter og Mors Dag den 9. maj kan man se frem til en hel åbningsweekend spækket med aktiviteter for såvel mor som resten af familien. Blandt andet en stor Mors Dags-brunch akkompagneret af livemusik på førstesalen.

"Her i åbningsweekenden kommer nogle af vores leverandører på besøg og fortæller om de mange lækre specialiteter, vi kan byde på. Og alle børnene kan få en goodiebag med hjem, som blandt andet indeholder farveblyanter og malebog og også nogle økologiske frø, som de kan prøve at dyrke hjemme i vindueskarmen," siger Helle Egholm Lorentzen, ny foodchef i Restorama i Hørsholm.

Børnemenu i drivhus At en tur i Plantorama skal være en oplevelse for alle - ikke mindst børnene - er en vigtig del af have- og oplevelsescenterets DNA.

Man kan følge, hvordan krydderurterne, der anvendes i maden, bliver dyrket midt i restauranten, og for at gøre planteuniverset ekstra spændende for de mindste serveres børnemenuerne i drivhuse med tilhørende frø, som man efterfølgende kan dyrke, når man kommer hjem.

"Vores børnemenuer bliver serveret i små drivhuse, og så vælger børnene selv hvilke frø, de vil have med. Det kan for eksempel være ærte- eller karsefrø, som vokser hurtigt, og som de fleste synes smager godt. Og så står vi selvfølgelig også klar med gode råd til, hvordan man eksempelvis kan bruge sin høst i madlavningen derhjemme," siger Helle Egholm Lorentzen.

På grund af coronarestriktioner bedes man i øjeblikket bestille bord i Restorama på forhånd.

