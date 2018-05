Planer om nyt museum tager form

Sidste år præsenterede en idégruppe planerne om et nyt Struensee-museum. Nu begynder museumsplanerne at tage form. Fra venstre ses her museumsdirektør Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland, Martin Lidegaard (R), medlem af Folketinget, Nadja Hageskov (K), formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm, Kurt Erling Birk, stærkt engageret borger, Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm, Henrik Klitgaard (R), viceborgmester, Ida Rosenstand Klahn, afdelingsleder på Museum Nordsjælland og Finn Arvid Olsson, formand for Museum Nordsjællands bestyrelse. Foto: Lars Sandager Ramlow