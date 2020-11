Se billedserie Svend Erik Jensen fra Rungsted fylder mandag 90 år. Han underviste på Rungsted Skole i 40 år og har gjort mere for kulturen i Hørsholm end de fleste. Foto: Allan Nørregaard

Pingoneser-Jensen fylder 90

Svend Erik Jensen fra Rungsted fylder mandag 90 år.

Han underviste på Rungsted Skole i 40 år og har gjort mere for kulturen i Hørsholm end de fleste

30. november 2020

I Svend Erik Jensens stue er man aldrig alene. Nysgerrige blikke synes at følge selv den mindste bevægelse, og hvert et ord, som ytres her, finder vej til et øre. Øret er velvoksent, lavet af plastik og stråler i en kraftig farve, mens de stirrende øjne er skruet godt fast.

Nærværende beskrivelse passer måske dårligt på et menneske, men store plastikøre, en kost som overskæg og insisterende øjne passer som fod i hose på en "Pingoneser".

Når man besøger Svend Erik Jensen, besøger man også Pingoneserne. Den tidligere overlærer har altid interesseret sig for at tegne og lave skulpturer, og det kan mærke i hans hjem. Fra hylder og reoler følger nysgerrige pingonesere med i alt, hvad der foregår. Foto: Allan Nørregaard

Det står hurtigt klart, når man træder ind i Svend Erik Jensen stue, hvor han og Pingoneserne bor side om side.

Den pensionerede overlærer Svend Erik Jensen fylder mandag 90 år. Mange kender hans farvestrålende og fantasifulde pingoneser-skulpturer, mange er gennem årene blevet undervist af ham på Rungsted Skole, og mange har stiftet kendskab med ham, da han i årevis var formand for både Hørsholm Musikforening og Hørsholm Kunstforening. Frederiksborg Amts Avis har besøgt Svend Erik Jensen - eller Pingoneser-Jensen - i anledning af hans fødselsdag.

Fra Odense til København Svend Erik Jensen kom til verden i Odense den 30. november 1930 som barn af en dansk far og en fransk-hollandsk mor.

Det var oprindeligt faderens ønske, at Svend Erik Jensen skulle gå i hans fodspor og blive manufakturforhandler, men det interesserede aldrig rigtig den unge Svend Erik Jensen.

- Gudskelov at det ikke gik sådan, som Svend Erik Jensen selv udtrykker det ved middagsbordet i Rungsted mange år senere.

Fra den 12. december udstiller Svend Erik Jensen en række af sine Pingoneser-skulpturer i Fuglsanghus i Hørsholm. Selvom den tidligere overlærer i dag fylder 90 år, er han stadig i fuld gang med at bygge nye pingonesere. Det vigtigste ved skulpturerne er, at de bygges af ellers værdiløst materiale. På den måde opstår der noget skægt og fantasifuldt ud af noget, der ellers kunne være smidt ud. Foto: Allan Nørregaard

Efter at have været i lære i tre år på en klædefabrik, rejste Svend Erik Jensen i 1950 til København for at gå på handelsskole på Niels Brock. Det havde han lovet sin far.

- Jeg kunne ikke sige nej til min far, for det havde jeg lovet ham. Sådan var det jo dengang, fortæller Svend Erik Jensen med et kort grin.

Det var på handelsskolen, at Svend Erik Jensen første gang mødte »Sir Henry«. Mødet viste den unge mand, hvad det betyder at have en lærer, der er interesseret i andet end at undervise.

- »Sir Henry«, som vi kaldte ham var mere interesseret i eleverne end i at undervise. Han fortalte os om mange ting, der ikke handlede om undervisningen. Han viste mig, at lærere også skal interessere sig for eleverne. Det efterlevede jeg senere, så meget jeg kunne, fortæller Svend Erik Jensen.

Henry Jørgensen, som læreren hed, var i det hele taget en inspiration for den unge Svend Erik.

To af Svend Erik Jensens væsentligste indsatser i Hørsholm er, at han i 1960’erne var med til at stifte både Hørsholm Kunstforening og Hørsholm Musikforening. Begge foreninger har han været formand for i så mange år, at de til tider har været synonym med »Pingoneser-Jensen« som han kærligt er blevet kaldt med henvisning til hans tegninger og de fantasifulde skulpturer.

Allerede som barn var Svend Erik begyndt at tegne og lave skulpturer, og da han en dag havde brugt det meste af undervisningen på Niels Brock på at tegne hele 40 skildpadder på et stykke papir, fik Henry Jørgensen øje på det.

- Han ville vide, hvad det var jeg sad og tegnede, og da han så de 40 skildpadder, udbrød han: »Lad os råbe hurra for de 40 skildpadder«, erindrer Svend Erik Jensen med et grin.

Fra København til Rungsted Svend Erik Jensen afsluttede handelsskolen, men han havde ingen fremtid som manufakturforhandler. I stedet ville han være lærer i folkeskolen, og efter flere år med yderligere studier afsluttede han sin uddannelse som lærer, da han blev færdig på Hellerup Seminarium i 1957.

Året forinden havde han erhvervet sig et hus i Rungsted og allerede tre år forinden var han blevet gift med Bente, som han kendte helt tilbage fra barndommen i Odense. De to var først skolekærester, men det holdt ikke ved, og de gik forskellige veje - indtil de mødte hinanden igen til en koncert i København.

- Jeg troede jo, at hun var blevet forlovet, men jeg mødte hende til en koncert i København, og så gik jeg over og hilste på hende. Først spurgte jeg, om hun var forlovet med ham, hun fulgtes med, men det var hun ikke. Hun fortalte, at hun arbejdede i Magasin Du Nord, så jeg fik frygteligt travlt med at komme i Magasin morgenen efter koncerten. Jeg var der allerede, da de åbnede, fortæller Svend Erik Jensen med et bredt smil.

Bente og Svend Erik blev gift i 1955, og fik tre børn sammen. De levede sammen indtil 2017, hvor Bente gik bort.

Skolelærer i 40 år Inden parret fik tre børn, og inden Svend Erik Jensens kulturelle arbejde startede for alvor, blev han ansat på Rungsted Skole, hvor han endte med at blive i 40 år, indtil han gik på pension i 1998. Her var han lærerrådsformand i mindst 30 år, fælleslærerrådsformand i næsten ligeså mange, og han var medlem af skolekommissionen.

- Nogle siger, at det er godt at undervise forskellige steder. For mig var det godt at blive det samme sted, for det er alligevel en helt ny situation hvert år, når eleverne er blevet ældre. Det var meget vigtigt for mig at undervise de samme klasser i flere år, for så lærer man eleverne at kende, fortæller Svend Erik Jensen. Ligesom »Sir Henry« interesserede Svend Erik Jensen sig for sine elever, og så er det ingen sag at undervise på den samme skole i mange år.

Kæmpede for kulturen i Hørsholm Allerede inden Svend Erik Jensen forlod Odense, var han blevet bidt af klassisk musik. Interessen har fulgt den pensionerede overlærer gennem hele livet, og det har Hørsholms borgere om nogen kunne nyde godt af. To af hans væsentligste indsatser i Hørsholm er, at han i 1960'erne var med til at stifte både Hørsholm Kunstforening og Hørsholm Musikforening. Begge foreninger har han været formand for i så mange år, at de til tider har været synonym med »Pingoneser-Jensen« som han kærligt er blevet kaldt med henvisning til hans tegninger og de fantasifulde skulpturer.

Han var en af dem, der fik organiseret kulturlivet i Hørsholm, så det fra slutningen af 60'erne og starten af 70'erne var muligt at opleve koncerter og udstillinger lokalt uden at være nødsaget til at skulle tage hele vejen til hovedstaden. Han var også formand for Frederiksborg Amts Musikråd i mange år, ligesom han var formand for sammenslutningen af Danske Kammermusikforeninger og havde sæde i Repræsentantskabet for Statens Musikråd. Det er altså ikke en kulturel letvægter, som mandag kan fejre sin 90 års fødselsdag. Nærmere tværtimod.