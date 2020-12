Pigerne fra Nibe indtager galleriet

"Nibe er berømt for sine fremragende sild. Og nu kommer to af de lækreste af dem til My Beautiful Gallery på Rungsted Station. Barndomsveninderne Fie Smidt og Marie Askehave fra Nibe har mødt hinanden igen i København og optræder nu for første gang sammen i My Beautiful Gallery på fredag den 4. december."

Til koncerten kan man blandt andet høre "Baby it`s cold outside" og "Stjerneklart", "Last Christmas" og "Its beginning to look a lot like Christmas".