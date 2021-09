Hørsholmborger Pernille Uhrhøj-Kjær, 41, føler sig heldig over at kunne åbne sit nye træningscenter 'creActive gym' i et super fedt lokale, der oser af stemning og energi, i det gamle hyggelige Usserød Bryggeri på Holmetoften. Foto: Privat

Pernilles store premiere på eget træningkoncept i nyåbnet center

Her har hun indrettet sit nye træningscenter 'creActive gym', der slår dørene op mandag den 6. september med masser af gymnastik, dans og yoga for baby, børn, unge og voksne.

"creActive gym er et nyt trænings- og bevægelsescenter for hele familien, et trygt rum fuld af motorik, musik og glæde, og et sted, der kan give et pusterum og et energiboost til hverdagen," fortæller Pernille Urhhøj-Kjær til Ugebladet.