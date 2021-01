Uvant her om vinteren måtte en patrulje fra Nordsjællands Politi torsdag aften rykke og dæmpe en 41-årig mand i Hørsholm, der spillede så høj musik, at det generende naboerne. Modelfoto

Patrulje til borger: Du skal skrue ned

Normalt hører det til de lune sommeraftener med åbenstående vinduer, at politiet kontaktes af borgere, der generes af støjende og høj musik fra naboer.

Men det kunne en råkold januaraften også klare, da en patrulje fra Nordsjællands Politi torsdag måtte rykke ud til Bøgebakken i Hørsholm og bede en 41-årig mand på adressen om at skrue ned for sin musik.

Nordsjællands Politi oplyser, at de forinden havde modtaget en anmeldelse fra en beboer, der mente, at der blev spillet så høj musik fra den 41-åriges bopæl til gene for de omkringboende.