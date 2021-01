Patrulje stoppede kælkende børn tæt på motorvej: Kunne ende helt galt

Nordsjællands Politi rykkede onsdag ved middagstid ud for at stoppe en gruppe børn, der - i deres iver for at more sig i det hvide snelandskab - havde gang i en risikofyldt og farlig leg.

For tæt på Helsingørmotorvejen i nordgående retning ved Kokkedal-afkørslen havde børnene fundet en bakke at kælke på.

Tilsyneladende havde de vinterglade børn ikke lige gjort sig klart, at kælkene - hvis der var ekstra glid og fart på - risikerede at fortsætte for ende af bakken og ende ude på motorvejen.