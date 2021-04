74-årige Klaus Ebbesen, Hørsholm, gør nu politisk comeback for Socialdemokratiet ved at stille op ved kommunalvalget i Hørsholm til november. Arkivfoto

Partiveteran vil prøve igen: Vi har enestående chance

På opfordring stiller den tidligere S-spidskandidat Klaus Ebbesen op ved kommunalvalget i Hørsholm

Hørsholm - 06. april 2021 kl. 11:57 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I 2009 var Klaus Ebbesen spidskandidat for Socialdemokratiet i Hørsholm, men blev akkurat ikke valgt, da partifællen Pernille Schnoor overhalede ham indenom - og ved fintællingen måtte han afgive sit mandat til De Radikales Henrik Klitgaard.

Nu forsøger den 74-årige Klaus Ebbesen igen og opstiller til efterårets kommunalvalg for Socialdemokratiet i Hørsholm.

"Ja, det er på opfordring fra min partifæller, at jeg har valgt at stille op igen. Vi tror på, at vi denne gang har en enestående chance for at placere os som et centralt parti i kommunen," siger Klaus Ebbesen til Ugebladet.

Partiveteranen Han forklarer selv den unikke mulighed med, at de i S ikke vurderer, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil opnå genvalg til Hørsholm Kommunalbestyrelse. Noget peger også i retning af, at Nye Borgerlige i Hørsholm ikke rigtig eksisterer eller i hvert fald ikke har organiseret sig. Og i lyset af Venstres landspolitiske problemer, så vurderer vi, at det er nu, at vi skal sætte ind og samle alle gode kræfter," tilføjer Klaus Ebbesen, der efter mange overvejelser og tilladelse fra hustruen altså takkede ja til at stille op.

Han betragter sig selv som socialdemokratisk partiveteran, da han optrådte ved sit første vælgermøde i 1964 og var i perioden 1968-1981 folketingskandidat på Frederiksberg og fra 1977-1979 indsuppleret medlem af Folketinget.

Ebbesen går til valg på at sikre Hørsholm som den grønne kommune ved blå sund og for at kommunen vest for motorvejen kan bevares som et landligt område.

Ekspert i fortidsminder Klaus Ebbesen er dr.phil og forfatter og har i de senere år holdt en række om arkæologi og kulturhistorie overalt i landet.

Han har også udsendt en hel serie lydbøger og e-bøger om historiske emner, senest om kristendommens indførelse. Sidste forår fejrede han corona-sommeren med en podcast-serie om "Danmarks fortidsminder", der beskrev 17 udvalgte, vigtige fortidsminder, som det er værd at besøge i nedlukningstiden.

Ved kommunalvalget i 2009 fik Klaus Ebbesen 208 personlige stemmer som partiets spidskandidat.