Se billedserie Hos Hørsholm Golf har man gennem de seneste år arbejdet med at forbedre biodiversiteten og skabe bedre levevilkår for insekter ved hjælp af vilde blomster, og det har været en succes. Nu er flere politikere også begyndt at tale om biodiversitet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Parti trækker biodiversitet ind i begyndende valgkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parti trækker biodiversitet ind i begyndende valgkamp

Borgere fra Hørsholm tog lørdag imod 300 kuverter med blomsterfrø, mens de var på indkøb, da SF Hørsholm var mødt op i Hovedgaden. Frøene kan de nu plante derhjemme og på den måde hjælpe kommunens biodiversitet. Fokus på biodiversitet er begyndt at fylde mere i Hørsholm.

Hørsholm - 26. maj 2021 kl. 06:50 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Pinselørdag var der mange kunder på indkøb i Hovedgaden i Hørsholm. SF´s lokale kandidater til efterårets kommunalvalg, Louise Zabel (SF) og Ib Tune Olsen (SF), var sammen med lokale hjælpere klar fra klokken 10 med uddeling af gratis blomsterfrø til borgerne.

Mens man tidligere har modtaget kuglepenne, bolsjer og lignende fra håbefulde politiske kandidater, havde SF valgt at dele blomsterfrø ud, og det er der en helt særlig grund til. Formålet med uddelingen var nemlig at støtte kommunens indsats for at få Hørsholm til at blomstre og øge biodiversiteten i kommunen.

Kommunens indsats har indtil videre resulteret i beslutningen om at beplante Nattergale-engen med vilde blomster, hvilket der er afsat en anlægspulje på en million kroner til i 2021. Artiklen fortsætter under billedet...

SF´s lokale kandidater til efterårets kommunalvalg, Louise Zabel (SF) og Ib Tune Olsen (SF), var lørdag på plads i Hovedgaden, hvor de delte gratis blomsterfrø ud til borgerne. Foto: SF Hørsholm

Det er netop den indsats, som SF Hørsholm finder vigtig.

Situationen er alvorlig I alt blev der uddelt 300 små kuverter med en blanding af ti forskellige blomsterfrø.

- Stemningen var meget positiv og imødekommende. Rigtig mange viste, at de er klar over, at situationen er alvorlig for alle insekter, som ved bestøvning skal sikre vores nuværende og fremtidige afgrøder og frugter, fortæller Ib Tune Olsen efter uddelingen.

Louise Zabel, der er SF Hørsholms spidskandidat ved det kommende valg, fortæller, at det ikke kun var insekter, som de fremmødte borgere ville tale om. Også SF's øvrige politik fik et par ord med på vejen.

- Vi fik sat gang i valgkampen på en god og positiv måde. Jeg talte med mange som havde bemærket vores fokus på børnepolitik. Det giver mig tro på, at der er plads til SF i Hørsholm, fordi der ikke sker nok med det nuværende politiske flertal med K, R og S. Jeg glæder mig meget til at fortsætte valgkampen og møde endnu flere borgere frem mod valget til november, siger Louise Zabel efter lørdagens uddeling af blomsterfrø. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik SF 422 stemmer i Hørsholm, mens Louise Zabel fik 274 personlige stemmer dog uden at komme ind. I 2017 var Louise Zabel SF Hørsholms eneste kandidat, mens hun i år stiller op sammen med Ib Tune Olsen.

Kampen for biodiversitet Det er ikke kun Hørsholm Kommune og partiet SF, der lige nu gør en indsats for at øge biodiversiteten i byen.

Hos Hørsholm Golf har man gennem de seneste år arbejdet med at forbedre biodiversiteten og skabe bedre levevilkår for insekter ved hjælp af vilde blomster, og det har været en succes. I golfklubben arbejder man nemlig målrettet med at gøre naturen mere levende og skabe bedre betingelser for bier og andre insekter. Det gør man blandt andet ved at så vilde blomster ved hjælp af frøblandinger, der kan indeholde op til 15 forskellige sorter. Artiklen fortsætter under billedet....

Hos Hørsholm Golf er store områder beplantet med vilde blomster. Det er både godt for insekter og golfentusiaster.

Som led i golfklubbens arbejde for at fremme den lokale biodiversitet, vil man gerne tiltrække flere insekter, og derfor bliver man ved med at eksperimentere med golfbanens vegetation. Mens de vilde bier og andre insekter nyder godt af golfklubbens arbejde, er de mange nye, vilde blomster heller ikke gået upåagtet hen blandt klubbens medlemmer, der både nyder naturen og kan følge med i årstidernes skiften.

relaterede artikler

Derfor åbner skolerne først i næste uge 05. maj 2021 kl. 06:24