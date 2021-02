- Vi leder efter en spidskandidtat med samarbejdsevner, som er ambitiøs, vidende og loyal. Vedkommende må gerne have »en borgmester i maven« og være interesseret i Hørsholm kommunes fremtid, men først og fremmest skal man have en interesse i, at kommunen udvikler sig i en mere frihedsorienteret og demokratisk retning, lyder det blandt andet fra Leif Babré Knudsen, der er kredsformand hos Nye Borgerlige i Fredensborg-Hørsholm. Privatfoto

Parti efterlyser spidskandidat: »Har du en borgmester i maven?«

Efter Nye Borgerliges spidskandidat til det kommende kommunalvalg har trukket sig, efterlyser partiet nu en ny kandidat, der vil stille op i Hørsholm.

Hørsholm - 19. februar 2021 kl. 05:12 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Selvom Nye Borgerlige i Fredensborg-Hørsholm sidste år meddelte, at en spidskandidat var klar, efterlyser partiet nu en ny kandidat, der vil stille op til det kommende kommunalvalg i november 2021.

Efterlysningen skyldes, at partiets tidligere kandidat Peter Thestrup flytter fra Hørsholm Kommune, og han kan derfor ikke stille op alligevel.

Det oplyser Leif Babré Knudsen, der er kredsformand for Nye Borgerlige i Fredensborg-Hørsholm.

- Peter Thestrup flytter, og derfor kaster vi nu nettet ud for at se, om der er nogle gode folk, der vil være med, fortæller kredsformanden, inden han fortsætter:

- Vi leder efter en spidskandidat med samarbejdsevner, som er ambitiøs, vidende og loyal. Vedkommende må gerne have »en borgmester i maven« og være interesseret i Hørsholm kommunes fremtid, men først og fremmest skal man have en interesse i, at kommunen udvikler sig i en mere frihedsorienteret og demokratisk retning, der ikke styres af egenrådig magt-vane, oplyser Leif Babré Knudsen og uddyber:

- I Hørsholm har de konservative været bykonger i årevis. Ny Borgerlige er født ud af Konservative, men vi har større ambitioner med hensyn til skat og borgernes frihed. Kommunen styrer i høj grad vores gøren, laden og færden og vi vil gerne slække grebet om borgerne.

Vil sænke skatten Selvom Nye Borgerlige stadig mangler en spidskandidat i Hørsholm, er Leif Babré Knudsen ikke i tvivl om, hvad det politiske projekt skal handle om.

Helt centralt står en skattelettelse, som på fire år skal nedbringe skatten med i alt fire procentpoint.

- Vores ambition er at sænke skatten med et halvt procentpoint hvert år i fire år, så skatten skal gerne to procentpoint ned. Vi har et stående udvalg, som skal gennemgå budgettet og pege konkret på, hvor pengene skal komme fra, siger han.

Derudover oplyser Leif Babré Knudsen, at han også selv flytter, så opgaven med at finde en ny spidskandidat bliver den sidste, han løfter for Nye Borgerlige i Fredensborg-Hørsholm.

- Der kommer en ny formand, men jeg kan ikke sige, hvem det bliver. Vi skal have en generalforsamling inden for den næste måned, og der skal vi vælge en ny formand på demokratisk manér, oplyser han.

I Fredensborg Kommune er spidskandidaten allerede på plads. Her opstilles Steen Løfstrøm som spidskandidat. Ønsker man at stille op for Nye Borgerlige i Hørsholm, kan man kontakte kredsformand Leif Babré Knudsen på telefon 40953456 eller via mail til leif.knudsen@usa.net.

Nye Borgerlige har i skrivende stund 197 medlemmer i Fredensborg-Hørsholm kredsen.

