Se billedserie Mens man i foråret skruede op for det skriftlige arbejde, da Rungsted Gymnasium lukkede ned, har man nu valgt en anden strategi. Her øver eleverne deres tale fransk, mens de mødes virtuelt og laver crepes. Foto: RG

Pandekager og virtuelle studieture holder modet oppe hos gymnasieelever

Mens man i foråret skruede op for det skriftlige arbejde, da Rungsted Gymnasium lukkede ned, har man nu valgt en anden strategi. Elever og lærere laver nu mad, dyrker idræt og taler om udfordringerne ved nedlukningen, og det hele foregår digitalt.

Hørsholm - 25. januar 2021 kl. 10:02 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Da samfundet lukkede ned sidste år, og gymnasieleverne blev sendt hjem for at passe deres skolegang foran computerskærmen, skulle lærere og elever vænne sig til en helt anden type skolegang end tidligere. Indledningsvist skruede man op for det skriftlige arbejde, men det stod hurtigt klart, at det ikke var lige godt for alle. At gå på gymnasie handler nemlig ikke kun om at skrive stile, og mens man allerede ændrede på opskriften sidste år, har man på Rungsted Gymnasium nu skruet endnu mere op for den kreative tilgang til, hvad online-undervisning egentlig betyder.

- Det værste der kan ske, er at eleverne mister lysten til at lære noget. Derfor har lærerne netop holdt et længere møde for at finde inspiration til, hvordan vi kan gøre tingene lidt anderledes, fortæller Ruth Kirkegaard, der er rektor på Rungsted Gymnasium, inden hun fortsætter:

- I fransk har eleverne lavet mad og talt fransk sammen, imens de sad hjemme foran skærmen, og i spansk har elever lige været på virtuel studietur til Malaga og Cuba, hvor de har talt spansk direkte med folk i Malaga og på Cuba i undervisningen. Det er et forsøg på at gøre det lidt sjovt at have undervisning, når vilkårene ikke kan være anderledes, siger hun.

Med seniorer på tur til Malaga En klasse sad derhjemme, mens gymnasiet havde booket dem med på en virtuel studietur til Malaga i det sydlige Spanien. Her blev de via video ført rundt i området, mens de mødte unge personer, der på spansk fortalte om, hvordan det er at være ung i Malaga netop nu.

- En spansk guide fortæller, mens kameraet faktisk kører rundt i Malaga, og eleverne sidder foran skærmen hjemme i Danmark. Eleverne hører forskellige oplæg fra folk i Malaga, der viser rundt og fortæller. Onlineturen til Malaga foregik sammen med andre, som ikke går på gymnasiet. Der var seniorer, som går til spansk, med på turen, så det føltes som en rigtig tur med andre mennesker, mens det hele foregik foran skærmen. De har aldrig talt så meget spansk, som da de var med på den tur, fortæller rektor Ruth Kirkegaard.

Eleverne skal lære noget Også i fransk tog undervisningen en ny drejning, da eleverne - hjemme foran deres computere - gik i køkkenet og lavede crepes sammen.

- Balancen er, at fagenes faglighed ikke må forsvinde, men man kan godt lære fransk, mens man står og laver crepes. Eleverne taler fransk om opskrifterne, og formulerer sig på fransk, mens de laver mad. Vi holder fast i fagligheden men på nye kreative og virtuelle måder, forklarer Ruth Kirkegaard, inden hun fortsætter:

- Vi må bare erkende, at det er svært at skabe en følelse af fællesskab i øjeblikket. Vi skal holde energien og stadig mærke, at vi er der for hinanden, og derfor prøver vi at gøre tingene på nye måder, siger hun.

