Se billedserie De seneste fire gange, Tine Heltborg Olsen, som ses på billedet, har bestilt en pakke med PostNord som leverandør, er pakken endt hos et udleveringssted i Vedbæk i stedet for i pakkeboksen på Kokkedal Station eller hos pakkeudleveringen i Meny Dalgaard i Kongevejscentret. - Det er jo dybt frustrerende, og det er helt urimeligt, at man, når man bor i Hørsholm, får afleveret en pakke så langt væk fra, hvor man bor, siger Tine Heltborg Olsen. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Pakkekaos: »PostNord svigter borgere i Hørsholm« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pakkekaos: »PostNord svigter borgere i Hørsholm«

Tine Heltborg Olsen har nu oplevet fire gange i streg, at hendes PostNord-pakker er endt i Vedbæk, selvom hun havde bestilt levering til Hørsholm.

Hørsholm - 10. april 2021 kl. 06:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Da Tine Heltborg Olsen for fjerde gang i streg blev sendt til Vedbæk for at hente en pakke fra PostNord, begyndte hun at undre sig. Derfor spurgte hun onsdag i Facebookgruppen »Hørsholm Rungsted beboergruppe«, om der var andre fra Hørsholm, der havde oplevet det samme - og det var der.

»Jeg har samme oplevelse, og det er møg træls!«, svarede en kvinde i kommentarsporet, mens en mand skrev: »Fik en pakke omdirigeret til Brugsen i Trørød. Hvis man ikke har bil, kan man vælge at tage en taxa eller gå fra Vedbæk op til Trørød. Der er ingen offentlige transportmuligheder dertil. Jeg lod pakken gå retur. Næste gang bliver det GLS«.

Flere andre borgere kom med lignende kommentarer, og Tine Heltborg Olsen er overrasket over, hvor mange borgere der kunne nikke genkendende til problematikken.

- Det kommer helt vildt bag på mig, at vi er så mange, der har oplevet, at vores pakker ender i Vedbæk eller andre steder langt væk. PostNord svigter borgerne i Hørsholm, og de svigter særligt kommunens ældre borgere, der ikke har mulighed for at hente pakkerne så langt væk, siger Tine Heltborg Olsen, der har bøvlet med pakkeproblemet i flere måneder.

- Det går helt tilbage til februar måned, hvor jeg skulle have leveret den første pakke. Jeg plejer som regel at få leveret til pakkeboksen på Kokkedal Station, og så leverer PostNord altid til Meny i Kongevejscentret, hvis der ikke er plads. Men de sidste fire pakker, jeg har bestilt, er alle endt i Vedbæk. Jeg har ringet til PostNord alle fire gange for at høre, hvad det er, der sker, for det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal hente mine pakker i Vedbæk. Jeg er heldig, at jeg har bil, men det er alligevel 20 minutter hver vej, siger hun og fortsætter:

- Det er jo dybt frustrerende, og det er helt urimeligt, at man, når man bor i Hørsholm, får afleveret en pakke så langt væk fra, hvor man bor, siger Tine Heltborg Olsen.

Artiklen fortsætter under billedet.. Meny Dalgaard er lige nu så pressede på pakkeplads, at en del af flaskerummet nu er taget i brug som pakkeopbevaring. Foto: Ann-Sophie Meyer

Pres på udleveringen Meny Dalgaard i Kongevejscentret bekræfter, at at der er run på pakkebestillingen i Hørsholm for tiden, og at det ikke er alle pakker, købmandsbutikken har plads til.

- Det er et stort problem. Vi modtager absolut maks af, hvad vi kan her i butikken, fortæller Kristine Simonsen, der er købmand hos Meny Dalgaard.

Da Frederiksborg Amts Avis kiggede forbi pakkeudleveringen hos Meny Dalgaard, var alle hylder proppet til randen, og en medarbejder hos pakkeudleveringen viste, at købmandsbutikken for tiden også bruger en del af flaskerummet til opbevaring af nogle af de store pakker, så købmandsforretningen kan få plads endnu flere pakker.

Men selvom flaskerummet nu også er taget i brug, er der alligevel for mange pakker til, at der er plads til dem alle.

Nyt posthus på vej Hos PostNord er man klar over, at der på det seneste har været problemer med pakkeleveringen i Hørsholm Kommune, og PostNord er kede af de gener, det har skabt for de kunder, der har været berørte.

- Vi er godt klar over, at vi har haft et problem på det seneste med pakkelevering i Hørsholm. Det skyldes de øgede pakkemængder, og så skyldes det et kapacitetsproblem. Grunden til, at vi så har valgt at levere pakkerne i eksempelvis Trørød, skyldes, at vi har prioriteret, at folk har skullet kunne hente deres pakker samme dag frem for at skulle vente flere dage, siger distriktschef hos PostNord, Mette Morsing, og tilføjer:

- Den gode nyhed er, at vi har fundet en løsning på problemet. Vi åbner et nyt større posthus i Hørsholm på Ådalsparken 63 den 27. april, og derfra burde der ikke være nogle problemer, siger distriktschefen.

PostNord oplyser desuden, at størstedelen af de pakker, der har skullet leveres til Hørsholm på det seneste, er blevet leveret til det ønskede udleveringssted.

relaterede artikler

Se den sjove video: Forening sendte pirater hjem til unge 09. april 2021 kl. 04:14

Stak af fra regningen: Taxachauffør måtte vente to år på betaling 08. april 2021 kl. 16:44