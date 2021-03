På verdenskortet for ansvarlighed

FAKTA

Revisionsgiganten Ernst & Young (EY) står bag prisen EY Entrepreneur Of The Year.



Bærdygtighed er med som kategori for første gang og fokuserer på vækstvirksomheder, hvor bæredygtighed er en integreret del af forretningen.



EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mere end 60 lande og er dermed verdens største vækstkonkurrence.



Gubra blev kåret som vinder i sin kategori den 18. marts