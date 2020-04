På opfordringen fra Dronningen: Hørsholm sender blomster til de svageste ældre

Hendes Majestæt har frabedt sig blomster, når hun fylder 80 år den 16. april. I lyset af den alvorlige situation for mange danskere i forbindelse med udbredelsen af coronavirus, opfordrer Dronningen i stedet til, at folk sender en buket til de mange ældre borgere, som har det svært for tiden.

- Jeg er glad for vores dronning, og hun er et stort forbillede i denne coronatid. Derfor har jeg og resten af Kommunalbestyrelsen taget hendes opfordring meget bogstaveligt og bedt administrationen om at sende en buket og en hilsen til de borgere, der modtager mad fra Breelteparkens køkken samt en fællesbuket til fælleslokalerne på kommunens plejecentre. Jeg håber det kan skabe lidt glæde i denne svære tid, siger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).

- Venstre er utrolig glade for at kunne være med til at støttet op om Hendes Majestæt Dronningens opfordring at Hørsholm Kommunalbestyrelse foranlediget, at de svageste ældre i kommunen vil modtage blomster og en lille hilsen i anledning af Dronningens 80-års fødselsdag på torsdag den 16. april. Det glæder os at sende en varm tanke til vores ældre borgere. Denne coronatid er en svær tid, specielt for dem der er afskåret fra deres nærmeste. Vi ønsker samtidig Hendes Majestæt Dronningen rigtig stort tillykke med 80-års fødselsdagen, lyder det fra Ann Lindhardt (V).