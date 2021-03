Historien om industrialiseringen i Usserød starter i 1760?erne, hvor de nye kongeveje fra København begynder at sno sig mod nord fra hovedstaden. De hvide industribygninger med det røde tag spejler sig her i fabriksdammen ved kongevejens østside. Foto: Lars Sandager Ramlow

På opdagelse i Hørsholm: Børnearbejde var normen

I dag huser Hørsholms gamle militære klædefabrik et væld af mindre virksomheder, men der var en tid, hvor man i Usserød producerede klæder til både den danske hær og flåden. I området kan man i dag gå en tur og opleve bygninger, som engang var en central del Danmarks industrielle struktur.

Vil man mærke historiens vingesus gennem industrialiseringens særegne arkitektur, er området nær Den Kongelige Militære Klædefabrik et besøg værd.

Lidt nord for det centrale Hørsholm - hvor Usserød Kongevej løber over Usserød Å - ligger Den Kongelige Militære Klædefabrik.

De hvide industribygninger med det røde tag spejler sig i fabriksdammen ved kongevejens østside, mens de ydmyge arbejderboliger, opført i gule mursten, ligger ved Bloustrødvej vest for kongevejen. Engang var Usserød et særegent og selvstændigt industrisamfund, hvis befolkning fik sit levebrød på fabrikken. Det var et samfund, der helt adskilte sig fra Hørsholm by og fra egnens landsbyer og gårde.

Her kan man stadig spadsere en tur og med egne øjne se, hvordan industrialiseringen i Danmark ændrede de små samfund, og hvordan det klasseopdelte produktionssamfund manifesterede sig gennem imponerende bygningsværker.

Vandkraften i Usserød Historien om industrialiseringen i Usserød starter i 1760'erne, hvor de nye kongeveje fra København begynder at sno sig mod nord fra hovedstaden. Der havde tidligere været tanker om at udnytte vandkraften i Usserød Å til industribrug, og da kongevejen nåede til Hørsholm i 1770'erne, betød de gode transportmuligheder, at det faktisk var en realistisk mulighed.

Med velvoksen statsstøtte anlagde en gruppe fabrikanter fra København i 1790'erne en såkaldt valkemølle, et spinderi og et uldvæveri omkring åen. En valkemølle, som de færreste i dag nok ved, hvad er, er en mølle, hvor vandkraften giver mulighed for valkning af stof, hvilket minder om eksempelvis filtning. Mens valkemøllen valkede, blev to fabriksdamme anlagt: Stampedammen vest for kongevejen og Fabriksdammen øst for.

Økonomisk uføre I løbet af få år fik de nye virksomheder i Usserød økonomiske problemer, og det kom til at betyde, at staten overtog virksomhederne. Ejerskiftet i Usserød kom samtidig til at betyde, at man her fremstillede størstedelen af de uniformsstoffer, som den danske flåde og den danske hær brugte. Helt frem til 1981 drev staten Den Militære Klædefabrik, og går man en tur omkring fabriksbygningerne i de omkringliggende omgivelser, vil man stadig finde produktions- og administrationsbygninger fra hele den periode, hvor fabrikken var i drift. Her kan man også se funktionær- og arbejderboliger.

Børnearbejde var normen Gennem årene har produktionen af uniformsstoffer fra fabrikken svinget i takt med Danmarks militære situation, med krig og fred og op- og nedrustning. Da krigen mod England blussede op i 1807, beskæftigede fabrikken i de følgende år mere end 700 mennesker, hvor op mod halvdelen af arbejderne var fattige og forældreløse børn fra København.

Der blev senere sat en stopper for statens udnyttelse af børnenes ringe kår, men det var først mange år senere. Helt op til 1900-tallet var det normen, at alle medlemmer af en arbejderfamilie i Usserød arbejdede på fabrikken. På den måde udgjorde fabrikken rammen om hele tilværelsen for mange familier.

Fabrikken sørgede for, at der var mad på bordet, at familierne have en bolig og at de kunne modtage lægehjælp. Ved siden af fabrikken lå der en købmandsforretning, en kro og et bryggeri, og det var derfor kun sjældent, at arbejderne behøvede at forlade Usserød.

Den militære klædefabrik blev af datidens arbejdere regnet for en eftertragtet arbejdsplads, for selvom arbejdet var hårdt og lønnen beskeden, kunne man forvente beskæftigelse, så længe helbredet holdt. Går man i dag en tur på Hørsholm Kirkegård vil man stadig kunne finde gravstene, der fortæller historien om den militære klædefabrik og de professioner, som ikke længere findes. Her hviler en dugmager, en appreturmester, en farver, en spinder og en nopperske.